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«Дом Ропса» горит на Петровском острове

По информации МЧС, огонь полностью охватил здание. О пострадавших и погибших не сообщается.

Фото: МЧС Санкт-Петербурга

Пожар на Петровской косе, 9 тушат 4 единицы техники и 20 человек личного состава МЧС, сообщает «Петербургский дневник». 

В начале июня специалисты уточнили, что именно должно охраняться в составе исторического памятника, пишет «Фонтанка». В этот список внесли исторические оконные и дверные проемы, наличники, трехмаршевую парадную лестницу, башенку и другие объекты.

Дом Ропса — объект культурного наследия регионального значения, построенный в начале XX века для нефтепромышленника Эрнеста Ропса. Его семья появилась на Петровской косе во второй половине XIX века после аренды участка под производство. Точная дата строительства и имя архитектора не сохранились. По оценкам исследователей, дом возведён в 1912–1913 годах на месте сгоревших административных зданий завода.

Первоначально на первом этаже располагались конторские помещения, на втором — жилые комнаты владельца. После установления советской власти в здании разместилась рыболовецкая артель, а с 1934 года оно стало базой для яхтсменов.

В последние годы здание пустовало в ожидании реставрации и приспособления под современное использование. В рамках строительства нового яхт-клуба в нем планировали разместить музей. Стоимость проектирования оценивали в 52 млн рублей.

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