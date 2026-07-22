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Что ждет здание Морского вокзала на Васильевском острове, рассказали в Петербурге

В здании на площади Морской славы, 1А, которое недавно признали региональным памятником архитектуры, планируют открыть отель. Об сообщает «Business FM Петербург» со ссылкой на зампреда Совета по сохранению культурного наследия и члена Союза архитекторов России Михаила Мильчика.

katuka / Shutterstock.com

По словам архитектора, члены совета единогласно включили Морской вокзал в список объектов культурного наследия по двум причинам: сооружение считается образцом советского модернизма, а также выступает в роли градостроительной доминанты. «В будущем он будет использоваться как гостиница», — заключил Мильчик в беседе с изданием.

Годом ранее Комитет по инвестициям уже предлагал изменить допустимое использование участка вокзала, включив в него гостиничное обслуживание, торговлю и общепит. В Смольном считают, что такое решение даст дополнительные источники дохода, а также сделает Морской вокзал более привлекательным для арендаторов и гостей. В опубликованном документе также отмечалось, что сооружение утратило функцию морского вокзала после старта работы порта «Морской фасад». Сейчас здание терминала используется как бизнес-центр, общежитие для учащихся в Горном институте и небольшой отель.

Семиэтажное здание 1977-1982 годов постройки с двумя внутренними дворами, башнями и балконами-«парусами», галереями и шпилем со скульптурной композицией теперь охраняется государством. О наделении Морского вокзала новым охранным статусом стало известно накануне из документа, который КГИОП направил на антикоррупционную экспертизу. Постройка была включена в список выявленных архитектурных памятников с весны 2025 года.

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