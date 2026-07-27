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Реставрации

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Арт-кластер с рестораном и открытым двором в стиле японского сада появится в Синодальной типографии на улице Правды. Вот как он будет выглядеть

Капремонт в Типографии №12 на улице Правды, 15, в ходе которого комплекс приспособят под новый арт-кластер, согласовал Комитет по охране памятников (КГИОП). Об этом Собака.ru рассказали в пресс-службе группы RBI, которая занимается проектом.

пресс-служба Группы RBI

Здания типографии, признанной федеральным памятником архитектуры, отреставрируют: снаружи восстановят фасады, а внутри — исторические интерьеры общественных зон: парадную со сложной лепниной и метлахской плиткой, лобби с рецепцией, лестницы с чугунными балясинами.

Обновленный комплекс будет включать шесть корпусов на 179 юнитов. Площадь каждого — от 18 до 119 квадратных метров. Все юниты будут оснащены усиленной шумоизоляцией и цифровым управлением, их можно приспособить под творческие мастерские, офисы-студии или лофты, отмечает девелопер.

На первом этаже комплекса разместят 10 коммерческих помещений, в одном из них откроют ресторан, говорят в группе RBI. Также здесь создадут коворкинг, фитнес-клуб с зонами для йоги и силовых тренировок. В последнем появится исторический артефакт — отреставрированные старинные напольные весы прошлого века.

пресс-служба Группы RBI
пресс-служба Группы RBI

Проект предусматривает систему открытых и приватных дворов. Войти в общественный двор можно будет через главную арку со стороны улицы Правды. Пространство в стиле японского сада будет включать зоны отдыха на свежем воздухе с уличной мебелью. Резидентам «Типографии» также будет доступен камерный приватный двор. В оформлении дворов используют отреставрированные чугунные плиты напольного покрытия типографии.

пресс-служба Группы RBI
пресс-служба Группы RBI

Комплексу зданий на улице Правды почти 140 лет. Его построили в 1887 году по решению Святейшего синода как современную типографию, которая должна была снабжать Священным Писанием и церковной литературой всю Российскую империю. Комплекс площадью 11 тысяч квадратных метро спроектировал архитектор Дмитрий Люшин, объединив в зданиях черты классицизма, неорусского и неовизантийского стилей. В XX веке здесь работала типография № 12 имени Михаила Лоханкова.

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