Арт-кластер с рестораном и открытым двором в стиле японского сада появится в Синодальной типографии на улице Правды. Вот как он будет выглядеть

Здания типографии, признанной федеральным памятником архитектуры, отреставрируют: снаружи восстановят фасады, а внутри — исторические интерьеры общественных зон: парадную со сложной лепниной и метлахской плиткой, лобби с рецепцией, лестницы с чугунными балясинами.

Обновленный комплекс будет включать шесть корпусов на 179 юнитов. Площадь каждого — от 18 до 119 квадратных метров. Все юниты будут оснащены усиленной шумоизоляцией и цифровым управлением, их можно приспособить под творческие мастерские, офисы-студии или лофты, отмечает девелопер.

На первом этаже комплекса разместят 10 коммерческих помещений, в одном из них откроют ресторан, говорят в группе RBI. Также здесь создадут коворкинг, фитнес-клуб с зонами для йоги и силовых тренировок. В последнем появится исторический артефакт — отреставрированные старинные напольные весы прошлого века.