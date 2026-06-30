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Реставрации

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В бывшем кинотеатре «Пламя» запускают мультиплейс! Показываем, как он выглядит, и рассказываем о первых резидентах

В двухэтажном здании площадью четыре тысячи квадратных метров на улице Культуры, 3 заработал мультиплейс для владельцев малого бизнеса Колпинского района Петербурга. Об этом Собака.ru сообщили в пресс-службе девелопера «БС АРТ ДЕВ», который развивает креативное пространство. 

Так выглядит отреставрированный фасад бывшего кинотеатра «Пламя»
Фото: пресс-служба «БС АРТ ДЕВ»

Так выглядит отреставрированный фасад бывшего кинотеатра «Пламя»

А это просторный холл внутри здания
Фото: пресс-служба «БС АРТ ДЕВ»

А это просторный холл внутри здания 

Его украшает восстановленный витраж «Пламя победы, труда и жизни»
Фото: пресс-служба «БС АРТ ДЕВ»

Его украшает восстановленный витраж «Пламя победы, труда и жизни»

Мультиплейс рассчитан на представителей творческих индустрий. В отличие от классических коворкингов с рабочими зонами открытого формата, арендаторам предлагают отдельные помещения, где они не помешают соседям. Здесь ждут владельцев гончарных и художественных мастерских, швейных цехов, локальных гастропроектов, а также школ вокала и актерского мастерства. 

Для будущих резидентов отремонтировали большую часть помещений
Фото: пресс-служба «БС АРТ ДЕВ»

Для будущих резидентов отремонтировали большую часть помещений 

Часть двора занял музыкальный бар «Реплика»
Фото: пресс-служба «БС АРТ ДЕВ»

Часть двора занял музыкальный бар «Реплика» 

Его посетители смогут расположиться на открытой террасе
Фото: пресс-служба «БС АРТ ДЕВ»

Его посетители смогут расположиться на открытой террасе 

Для будущих резидентов подготовили более 40 помещений. Стоимость аренды малых площадей начинается от 600 рублей за квадратный метр. Уже сейчас в пространстве работают танцевальная студия, арт-мастерские и школа рисования, где проводят занятия для детей и взрослых, мастер-классы по живописи, лепке, флюид-арту, свечеварению и росписи одежды. Также здесь открылись студия ручного ткачества, кабинеты косметологии, перманентного макияжа, массажа и SPA-процедур. С 11 июля заработает музыкальный бар «Реплика» с открытой террасой от создателей рюмочной «Каморка» на улице Некрасова. В планах — открыть в большом зале на втором этаже роллердром. 

Памятная табличка, посвященная выступлению Владимира Маяковского
Фото: пресс-служба «БС АРТ ДЕВ»

Памятная табличка, посвященная выступлению Владимира Маяковского

До появления кинотеатра на улице Культуры, 3 располагался Зимний театр, где в январе 1930 года выступал с чтением стихов Владимир Маяковский. Во время Великой Отечественной войны он был серьезно поврежден. В 1958 году на его месте построили новое здание в стиле сталинского неоклассицизма по проекту архитектора Е. Г. Груздевой, работавшей в мастерской М. Я. Климентова. Уже в 1959 году здесь открылся кинотеатр «Пламя» на 600 мест, который принимал зрителей до 1993 года. 

Александр Басалыгин

Идеолог и основатель «БС АРТ ДЕВ»

«Пламя» потухло в 1993 году, когда закрылся кинозал. Как и все объекты, которые мы развиваем, здание находится в удручающем состоянии. После восстановления оно станет центром притяжения малых креативных бизнесов Колпинского района, позволит выстроить новые связи между творческими резидентами из центральных районов и периферии.

«БС АРТ ДЕВ» под управлением Александра Басалыгина также готовит к открытию общественное пространство «Брюллофт» в бывшем доме архитектора Александра Брюллова на Васильевском острове. Первые резиденты начнут принимать посетителей уже этим летом. 

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