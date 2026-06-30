В бывшем кинотеатре «Пламя» запускают мультиплейс! Показываем, как он выглядит, и рассказываем о первых резидентах

В двухэтажном здании площадью четыре тысячи квадратных метров на улице Культуры, 3 заработал мультиплейс для владельцев малого бизнеса Колпинского района Петербурга. Об этом Собака.ru сообщили в пресс-службе девелопера «БС АРТ ДЕВ», который развивает креативное пространство.
Мультиплейс рассчитан на представителей творческих индустрий. В отличие от классических коворкингов с рабочими зонами открытого формата, арендаторам предлагают отдельные помещения, где они не помешают соседям. Здесь ждут владельцев гончарных и художественных мастерских, швейных цехов, локальных гастропроектов, а также школ вокала и актерского мастерства.
Для будущих резидентов подготовили более 40 помещений. Стоимость аренды малых площадей начинается от 600 рублей за квадратный метр. Уже сейчас в пространстве работают танцевальная студия, арт-мастерские и школа рисования, где проводят занятия для детей и взрослых, мастер-классы по живописи, лепке, флюид-арту, свечеварению и росписи одежды. Также здесь открылись студия ручного ткачества, кабинеты косметологии, перманентного макияжа, массажа и SPA-процедур. С 11 июля заработает музыкальный бар «Реплика» с открытой террасой от создателей рюмочной «Каморка» на улице Некрасова. В планах — открыть в большом зале на втором этаже роллердром.
Памятная табличка, посвященная выступлению Владимира Маяковского
До появления кинотеатра на улице Культуры, 3 располагался Зимний театр, где в январе 1930 года выступал с чтением стихов Владимир Маяковский. Во время Великой Отечественной войны он был серьезно поврежден. В 1958 году на его месте построили новое здание в стиле сталинского неоклассицизма по проекту архитектора Е. Г. Груздевой, работавшей в мастерской М. Я. Климентова. Уже в 1959 году здесь открылся кинотеатр «Пламя» на 600 мест, который принимал зрителей до 1993 года.
Александр Басалыгин
Идеолог и основатель «БС АРТ ДЕВ»
«Пламя» потухло в 1993 году, когда закрылся кинозал. Как и все объекты, которые мы развиваем, здание находится в удручающем состоянии. После восстановления оно станет центром притяжения малых креативных бизнесов Колпинского района, позволит выстроить новые связи между творческими резидентами из центральных районов и периферии.
«БС АРТ ДЕВ» под управлением Александра Басалыгина также готовит к открытию общественное пространство «Брюллофт» в бывшем доме архитектора Александра Брюллова на Васильевском острове. Первые резиденты начнут принимать посетителей уже этим летом.
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