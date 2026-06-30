В бывшем кинотеатре «Пламя» запускают мультиплейс! Показываем, как он выглядит, и рассказываем о первых резидентах

До появления кинотеатра на улице Культуры, 3 располагался Зимний театр, где в январе 1930 года выступал с чтением стихов Владимир Маяковский. Во время Великой Отечественной войны он был серьезно поврежден. В 1958 году на его месте построили новое здание в стиле сталинского неоклассицизма по проекту архитектора Е. Г. Груздевой, работавшей в мастерской М. Я. Климентова. Уже в 1959 году здесь открылся кинотеатр «Пламя» на 600 мест, который принимал зрителей до 1993 года.