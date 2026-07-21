Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

В Аничковом дворце отреставрировали Большую столовую. Вот как теперь она выглядит

Зал дворца середины XVIII века, в котором регулярно проводят «Новогодние елки» и другие городские события, отремонтировали. За два года работ мастера сделали несколько находок, которые помогли в реставрации и вошли в музейные коллекции. Об этом сообщает Смольный.

Администрация Санкт-Петербурга
Администрация Санкт-Петербурга
Администрация Санкт-Петербурга

Одной из таких находок стал воздуховод, отделанный керамической плиткой и оснащенный поворотным металлическим механизмом. Конструкцию сделают музейным экспонатом. Также специалисты нашли фрагмент исторического дубового паркета, который полностью воссоздали по найденному образцу.

Кроме того, реставраторы расчистили от загрязнений и старой краски лепные панно с многофигурными барельефами, колонны из искусственного мрамора и карниз. Восполнили утраты в художественных композициях на падуге – вогнутом стыке потолка и стен. Двери и оконные рамы восстанавливали в мастерской.

Аничков дворец построили в 1741-1754 годах по проекту архитектора Михаила Земцова, который после его смерти завершал Франческо Растрелли. В 1776-1778 году дворец перестроил в стиле классицизма Иван Старов. Интерьеры дворца обновляли Луиджи Руска и Карл Росси. После революции в помещениях Аничкова дворца разместился Музей города, а позже, в 1930-х, архитекторы Александр Гегелло и Давид Кричевский приспособили его под главный городской Дворец пионеров.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: