В Аничковом дворце отреставрировали Большую столовую. Вот как теперь она выглядит

Одной из таких находок стал воздуховод, отделанный керамической плиткой и оснащенный поворотным металлическим механизмом. Конструкцию сделают музейным экспонатом. Также специалисты нашли фрагмент исторического дубового паркета, который полностью воссоздали по найденному образцу.

Кроме того, реставраторы расчистили от загрязнений и старой краски лепные панно с многофигурными барельефами, колонны из искусственного мрамора и карниз. Восполнили утраты в художественных композициях на падуге – вогнутом стыке потолка и стен. Двери и оконные рамы восстанавливали в мастерской.

Аничков дворец построили в 1741-1754 годах по проекту архитектора Михаила Земцова, который после его смерти завершал Франческо Растрелли. В 1776-1778 году дворец перестроил в стиле классицизма Иван Старов. Интерьеры дворца обновляли Луиджи Руска и Карл Росси. После революции в помещениях Аничкова дворца разместился Музей города, а позже, в 1930-х, архитекторы Александр Гегелло и Давид Кричевский приспособили его под главный городской Дворец пионеров.