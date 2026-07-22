Казарму XIX века в Кронштадте из фильма Балабанова вновь выставили на торги

Вместе с историческим комплексом площадью 24,9 тысячи квадратных метров победитель аукциона получит право аренды участка площадью 3,97 гектара. На этой территории можно разместить образовательный центр, арт-пространство или многофункциональный комплекс.

Сейчас казарма находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому будущий собственник обязан провести реставрацию и обеспечить сохранность памятника. На выполнение этих работ отводится семь лет. Для восстановления объекта инвестор сможет оформить льготный кредит под 9% годовых или под 6%, если после реставрации в здании откроется гостиница категории не ниже трех звезд.

Впервые казарму выставили на продажу в апреле. Тогда начальная цена лота составляла 469 млн рублей, а аукцион был назначен на 22 мая.

Постройку возвели в 1826–1828 годах во время восстановления Кронштадтской крепости после наводнения 1824 года. Позже через нее сделали Кронштадтские ворота, которые в начале XX века заложили, перенеся проезд в другое место. После Великой Отечественной войны здесь работала 42-я мореходная школа ВМФ, а в 1980-х надстроили третий этаж. Позже помещения использовали как склады и мастерские, а в 2010 году на территории комплекса снимали фильм Алексея Балабанова «Кочегар».