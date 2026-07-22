Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

Казарму XIX века в Кронштадте из фильма Балабанова вновь выставили на торги

«Дом.РФ» снова выставил на торги Вторую западную оборонительную казарму Кронштадтской крепости на улице Зосимова, 3. Как сообщили в пресс-службе компании, начальную цену федерального памятника архитектуры снизили на 24% — до 355,72 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимают до 24 августа, а сами торги состоятся 28 августа.

Предоставлено «Дом.РФ»

Вместе с историческим комплексом площадью 24,9 тысячи квадратных метров победитель аукциона получит право аренды участка площадью 3,97 гектара. На этой территории можно разместить образовательный центр, арт-пространство или многофункциональный комплекс.

Сейчас казарма находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому будущий собственник обязан провести реставрацию и обеспечить сохранность памятника. На выполнение этих работ отводится семь лет. Для восстановления объекта инвестор сможет оформить льготный кредит под 9% годовых или под 6%, если после реставрации в здании откроется гостиница категории не ниже трех звезд.

Впервые казарму выставили на продажу в апреле. Тогда начальная цена лота составляла 469 млн рублей, а аукцион был назначен на 22 мая.

Постройку возвели в 1826–1828 годах во время восстановления Кронштадтской крепости после наводнения 1824 года. Позже через нее сделали Кронштадтские ворота, которые в начале XX века заложили, перенеся проезд в другое место. После Великой Отечественной войны здесь работала 42-я мореходная школа ВМФ, а в 1980-х надстроили третий этаж. Позже помещения использовали как склады и мастерские, а в 2010 году на территории комплекса снимали фильм Алексея Балабанова «Кочегар».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: