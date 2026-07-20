«Цифровые двойники» городских скульптур создадут реставраторы

Виртуальные копии памятников создадут в Петербурге с помощью технологии лазерного 3D-сканирования. Цифровые клоны позволят мастерам более детально реставрировать объекты культурного наследия.
Первыми оцифруют две декоративные скульптуры львов, изготовленных в 1807 году из пудостского камня и установленных сегодня в Некрополе мастеров искусств, пишет Смольный. Следующей станет скульптурная композиция «Диоскуры, укрощающие коней» у входа в «Манеж». Всего в этом году отсканируют восемь городских памятников, находящихся на учете в Государственном музее городской скульптуры.
Виртуальные копии скульптур используют не только в реставрации, но и при создании световых проекций, просветительских, музейных и медиа-проектов, а также миниатюрных изображений. В мае с помощью лазерного 3D-сканирования и 3D-печати специалисты воссоздали памятник «Мать-Родина», который с 1960 года установлен на Пискаревском кладбище, в масштабе 1:20 и высотой 60 сантиметров. «Отклонения от оригинала не превышают 50 микрон, что тоньше человеческого волоса. Такая точность невозможна при ручном скульптурном воспроизведении», — отметили тогда в Смольном.
Миниатюрная версия скульптуры «Мать-Родина», представленная в мае этого года.
При 3D-сканировании специалисты используют прибор, который испускает лазерный луч. Он отражается от поверхности объекта и возвращается к сканеру. Время прохождения луча позволяет измерить расстояние до точки. Также прибор фиксирует горизонтальный и вертикальный углы направления луча. Все эти три параметра позволяют определить трехмерные координаты каждой точки объекта. Современные сканеры способны фиксировать миллионы точек в минуту.
Первые такие сканеры на рынке появились в 1992 году. Их использовали в киноиндустрии и медицине. Прибор за секунды делал детализированную 3D-модель лица человека, что помогало создавать более реалистичные спецэффекты и проводить анатомические исследования. Позже оборудование совершенствовалось, а его применение распространилось. Сегодня мобильные 3D-сканеры доступны рядовым пользователям смартфонов.
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