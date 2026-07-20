«Цифровые двойники» городских скульптур создадут реставраторы

Первыми оцифруют две декоративные скульптуры львов, изготовленных в 1807 году из пудостского камня и установленных сегодня в Некрополе мастеров искусств, пишет Смольный. Следующей станет скульптурная композиция «Диоскуры, укрощающие коней» у входа в «Манеж». Всего в этом году отсканируют восемь городских памятников, находящихся на учете в Государственном музее городской скульптуры.

Виртуальные копии скульптур используют не только в реставрации, но и при создании световых проекций, просветительских, музейных и медиа-проектов, а также миниатюрных изображений. В мае с помощью лазерного 3D-сканирования и 3D-печати специалисты воссоздали памятник «Мать-Родина», который с 1960 года установлен на Пискаревском кладбище, в масштабе 1:20 и высотой 60 сантиметров. «Отклонения от оригинала не превышают 50 микрон, что тоньше человеческого волоса. Такая точность невозможна при ручном скульптурном воспроизведении», — отметили тогда в Смольном.