Елизавета Боярская, Александр Цыпкин, Диана Вишнева, Никита Волков и другие герои Собака.ru — о своих учителях

прима МДТ, звезда моноспектакля «137. Сны о страсти и смерти» в Доме Радио

Встреча со Львом Абрамовичем Додиным оказалась настоящим взрывом, к которому шестнадца­тилетняя я совершенно не была готова. Во многом именно ему наш курс обязан сильными характерами, выносливостью и, конечно же, серьезным отношением к работе. Лев Абрамович — наш учитель, папа и вдохновитель.

В Театральной академии каждый из нас был одним большим ухом, огромным чувствилищем, которое стремилось понять, чего же хочет мастер, и от чрезмерного старания это часто не получалось. Как только у меня или у моих однокурсников возникала иллюзия того, что мы уже что-то можем, он сразу же нас одергивал, мягко сбивал спесь — так, знаете, как взрослые кошки дают своим котятам подзатыльники за шалости.

Сейчас Льву Абрамовичу уже не нужно долго подбирать объяснения, пытаться достучаться до нас через слова: он знает, чувствует, что мы его понимаем. Иногда достаточно только намека — и мы двигаемся в нужную сторону. Как родные люди могут продолжить фразу друг друга, так и мы продолжаем его мысль на сцене.

Трепет, который мы испытывали перед ним, будучи студентами, остался, ушло судорожное желание во что бы то ни стало выполнить задачу. Пришло время покоя и желания вместе с ним в совместном творчестве выносить и родить высказывание.