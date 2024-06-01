Никита Волков: «Я горжусь каждой ролью в театре и в кино, которой было отдано много крови и пота»

«Бутусовца» Никиту Волкова мы знали по выдающимся работам в «Бесах», «Кабаре Брехт» и «Комнате Шекспира» в Ленсовета, а в кино полюбили за роль Антона Ковалева в бодром драмеди «Трудные подростки», внешне циничного, но доброго внутри, мажора-футболиста, тренирующего команду андердогов. В этом киногоду Волков добавил в фильмографию проекты из «А-листа» — сыграл протагониста в отличной докудраме «Крецул», байопике об ослепшем дзюдоисте-чемпионе, и стал «российским Серканом Болатом», архитектором-нарциссом Сергеем Градским, в адаптации суперуспешного турецкого телехита «Постучись в мою дверь». Никита Волков — лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино».
О красоте, актерстве и родительстве мы по-семейному поговорили с Никитой и его женой — стилистом и художником по костюмам Еленой Goucha.
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Никита сфотографирован в особняке Мясникова, но не в парадной его части, среди купидонов и позолоты, которыми окружил себя Иван Константинович, происходивший из семьи ростовских купцов, сколотивших состояние на золотых приисках, продаже вина и мяса, а в его альковной, приватной части.
Как быть power couple и как Лука режиссирует «Лего»
Ребята, кажется, вы — наши Бекхэмы! Лена раздает стиль, Никита — в прошлом футболист. Как это — когда вы power couple?
НИКИТА: Мне нравится, что мы не лезем на рабочую территорию друг друга. Например, я никогда не знаю, с кем Лена сейчас работает как стилист. А она может мне позвонить с вопросом: «Я все приготовила, ты где?» — в тот момент, когда я уже на съемочной смене или на спектакле в Петербурге. Но при этом важно, что мы всегда рядом и вместе в нашей любви и чувстве юмора.
ЛЕНА: Да, мне тоже кажется, что power couple — достойное словосочетание, а Бехэмы — сравнение, но компетенции или паблицитный капитал друг друга мы вряд ли усиливаем. У Никиты своя работа, у меня — своя. Но в быту и в семье мы однозначно power couple!
С этого места поподробнее! Какие вы в быту?
НИКИТА: Лена — заботливая, чуткая, нежная и ответственная, она правда мое вдохновение. А теперь очень хочу послушать, что Лена скажет про меня! (Смеется.)
ЛЕНА: Конечно, что ты тоже ответственный, ни на секунду не лентяй, воспитанный с достоинством, а еще дальновидный, прямолинейный и честный.
А третий из «Волков трио», ваш сын Лука, каким он растет?
ЛЕНА: Осознанное родительство для меня — это позволить Луке расти своим путем, у него это прекрасно получается. Мне нравится, что мы не пытаемся распознать в сыне наши черты. Но точно могу сказать: Лука — парень справедливый, добрый, избирательный. И очень умный! Это не только результат наших усилий, он такой сам по себе. У меня никогда не было с сыном проблем и всегда есть на него силы.
НИКИТА: Знаешь, а я не удивляюсь его внутренним качествам и поведению, потому что он растет в нашей любви и заботе. Поражаюсь разве что тому, как же быстро Лука взрослеет: и сердцем, и головой.
Елена Goucha
Никита, актерство помогает в родительстве и «по жизни»?
НИКИТА: Наверное, если бы я не занимался театром, то никогда бы не начал читать пьесы. А некоторые из них настолько сформировали мое сознание, что, пожалуй, я даже в долгу у театра. Также и с кино: при просмотре любого фильма я обращаю внимание на детали поведения героев, ищу ключи, мотивацию, пропускаю все через себя. И это помогает мне в жизни: поставить себя на место другого и понять его. Так что представь, как я радуюсь, когда и Лука, играя в человечков из «Лего», изображает их по-разному: этот — злодей, другой мечтает со всеми дружить, но стесняется. У каждого — свой голос, мотивации, отношения. И Лука все это сам выдумывает! Это значит, что у нашего сына отлично работает воображение. Для меня это важно.
ЛЕНА: Да, мне кажется, главное — помогать Луке где надо и не мешать где не надо.
Отвечайте, не задумываясь: что самое важное в семье?
НИКИТА: Понимать, что дети ничего не должны родителям.
ЛЕНА: У меня все просто — любовь.
Как кровь и пот конвертируются в роли, которыми можно гордиться
Время спойлеров: какая роль Никиты для каждого из вас любимая?
ЛЕНА: Никита очень хорош в «Крецуле». А еще в «Цыпленке жареном» и «Трудных подростках». Но нежно люблю я одну из первых работ — фильм «Две женщины» (дебют Волкова в большом кино, мелодрама Веры Глаголевой с Рэйфом Файнсом в касте по мотивам пьесы Тургенева «Месяц в деревне». — Прим. ред.).
НИКИТА: Да, для меня съемки в байопике «Крецул» были одними из лучших в жизни — период настоящего творческого счастья. Олег Васильевич Крецул — молдавский дзюдоист: он ослеп после автоаварии, но продолжил заниматься спортом, побеждал на Паралимпиадах. Чтобы исполнить роль Крецула, я набрал 12 килограммов мышечной массы, а еще каждый день занимался дзюдо, работал над органикой незрячего человека, копированием мимики моего героя и его характерным молдавским акцентом. И вот как‑то в разгар съемок «Крецула» мне надо было вернуться из Кишинева в Петербург — в афише Театра Ленсовета стояли в тот месяц «Бесы» Алексея Слюсарчука, где я играю Ставрогина. И тут вдруг, представляешь, во время спектакля по привычке чуть не начал «шокать»! Но вовремя осадил себя.
ЛЕНА: Кстати, дома я никогда не видела тебя в образе! Ты профессионал, мне и в голову не приходит, что домой может заявиться какой‑то сеньор, которого ты сейчас играешь. (Смеется.) Да и вообще, трудно представить пару, где один всерьез подыгрывает, когда другой притащил в семейную жизнь лицедейство.
«Крецул» — очень тонко сделанный байопик. И операторская работа — огонь! Никита, а в театре какой ролью гордишься?
НИКИТА: Колоссальная внутренняя работа — «Бесы». Каждый спектакль — испытание, и в исповеди Ставрогина я пытаюсь, что называется, прыгнуть в вертикаль. А горжусь каждой ролью в театре и в кино, которой было отдано много крови и пота.
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Почему стилист всегда психолог и как «показывать красивое»
Давайте про красоту. Что она для вас значит?
НИКИТА: Не хочу вешать ярлыки, но пусть будет так: это искусство. И наш любимый дом, который Лена сделала с таким трепетом и любовью к деталям и мелочам. Дом, в который всегда так хочется поскорее вернуться из командировок.
ЛЕНА: Великое счастье — множить красоту и тепло. И классно, что мне удалось попробовать сделать это в кино: за плечами 30 проектов, на которых я работала как художник по костюмам. Теперь, когда я стилист и, получается, немного психолог, который помогает людям стать счастливее, здесь опять все решает любовь к деталям. Ведь с помощью одежды можно и выразить себя, и закрыться ото всех, и поднять настроение. По-настоящему счастливые люди не задумываются, во что одеты: просто идут вперед!
НИКИТА: Кстати, я не задумываюсь, во что одет!
Никита, наверняка стиль, который ты раздаешь на красных дорожках, не обошелся без Лены. Уточни: как она повлияла?
НИКИТА: Могу сказать только одно слово: кардинально! Попрошу редакцию набрать капсом, вот так: КАРДИНАЛЬНО. Если посмотреть на мой гардероб сейчас, в нем не осталось ничего, так сказать, из прошлой жизни. И я этому рад. Внимание, вопрос Лене: тебе сразу, как только мы познакомились, захотелось меня переодеть?
ЛЕНА: Слушай, как стилист, я всегда отталкиваюсь от готовности самого человека меняться: обновление гардероба может и нейронные связи обновить! Так что даже если меня «впустили на территорию» и «отдали ключи», я внимательно смотрю: ready or not? Тебя вот, заметь, я сразу не трогала, у меня было время потихоньку, но железобетонно переиначить твои представления об одежде. Я вообще тебя никогда не тороплю, а превращаю процесс в «сам выбрал, я просто немножко помогла». А ведь поменять надо было совсем всё! (Смеется.)
НИКИТА: Ну, я тебе доверяю, целиком и полностью. А когда речь идет о светских выходах — особенно. Счастье, что я освобожден от долгих дум «что надеть»: за модой (не люблю слово «тренды») следишь ты, а я так — подглядываю. Не следовать твоим советам — все равно что выстрелить себе в ногу! (Улыбается.)
ЛЕНА: Да, на ответственных выходах я больше концентрируюсь на тебе. А себя одеваю интуитивно и быстро. Вообще, я не люблю красные дорожки: либо не хожу на них, либо не отсвечиваю. А вот при выборе луков для тебя учитываю всё: градус торжественности, на каких проектах ты работаешь сейчас, кто будет на мероприятии — я ведь слежу за всеми премьерами и дорожками и примерно знаю, кто в чем придет. И я всегда думаю о твоем настроении и степени открытости в данный период, чтобы тебе было комфортно.
НИКИТА: Этот подход — идеальный, спасибо тебе! И хотя, я не из тех, кто гонится за новинками, помнишь, раньше я заморачивался по футбольной экипировке? Мне хотелось выйти на поле, пусть и в любительской игре, в самой актуальной коллекции любимого клуба и только что поступивших в продажу бутсах. Но и это в прошлом. Мой единственный культурный код, который касается внешнего вида, — терпеть не могу грязную обувь.
ЛЕНА: Тут мы совпадаем: я знаю тренды на пару лет вперед, но не ставлю во главу угла необходимость срочно зафиксировать их первой. Мой культурный код, по которому я определяю, кто со мной «одной крови», — не в фасонах. Горящие глаза, аккуратность и чистоплотность говорят в тысячу раз больше, чем костюм. Хотя могу по луку описать характер человека. Хочешь не хочешь, а вайб за шмотками не упрячешь.
НИКИТА: Классная мысль! Даже захотелось самому взять у тебя об этом интервью в следующий раз.
Фото: Дмитрий Егоров
Стиль: Екатерина Волошина
Визаж и волосы: Мария Евсеева
Свет: Михаил Ланцов Skypoint
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