Никита Волков: «Я горжусь каждой ролью в театре и в кино, которой было отдано много крови и пота»

Как быть power couple и как Лука режиссирует «Лего»

Ребята, кажется, вы — наши Бекхэмы! Лена раздает стиль, Никита — в про­шлом футболист. Как это — когда вы power couple?

НИКИТА: Мне нравится, что мы не лезем на рабочую территорию друг друга. Напри­мер, я никогда не знаю, с кем Лена сейчас ра­ботает как стилист. А она может мне позво­нить с вопросом: «Я все приготовила, ты где?» — в тот момент, когда я уже на съе­мочной смене или на спектакле в Петербур­ге. Но при этом важно, что мы всегда рядом и вместе в нашей любви и чувстве юмора.

ЛЕНА: Да, мне тоже кажется, что power couple — достойное словосочетание, а Бе­хэмы — сравнение, но компетенции или па­блицитный капитал друг друга мы вряд ли усиливаем. У Никиты своя работа, у меня — своя. Но в быту и в семье мы однозначно power couple!

С этого места поподробнее! Какие вы в быту?

НИКИТА: Лена — заботливая, чуткая, неж­ная и ответственная, она правда мое вдох­новение. А теперь очень хочу послушать, что Лена скажет про меня! (Смеется.)

ЛЕНА: Конечно, что ты тоже ответственный, ни на секунду не лентяй, воспитанный с достоинством, а еще дальновидный, пря­молинейный и честный.

А третий из «Волков трио», ваш сын Лука, каким он растет?

ЛЕНА: Осознанное родительство для меня — это позволить Луке расти своим путем, у него это прекрасно получается. Мне нравится, что мы не пытаемся распознать в сыне наши черты. Но точно могу ска­зать: Лука — парень справед­ливый, добрый, избирательный. И очень умный! Это не только ре­зультат наших усилий, он такой сам по себе. У меня никогда не было с сы­ном проблем и всегда есть на него силы.

НИКИТА: Знаешь, а я не удивляюсь его вну­тренним качествам и поведению, потому что он растет в нашей любви и заботе. По­ражаюсь разве что тому, как же быстро Лука взрослеет: и сердцем, и головой.