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Никита Волков: «Я горжусь каждой ролью в театре и в кино, которой было отдано много крови и пота»

«Бутусовца» Никиту Волкова мы знали по выдающимся работам в «Бесах», «Кабаре Брехт» и «Комнате Шекспира» в Ленсовета, а в кино полюбили за роль Антона Ковалева в бодром драмеди «Трудные подростки», внешне циничного, но доброго внутри, мажора-футболиста, тренирующего команду андердогов. В этом киногоду Волков добавил в фильмографию проекты из «А-листа» — сыграл протагониста в отличной докудраме «Крецул», байопике об ослепшем дзюдоисте-чемпионе, и стал «российским Серканом Болатом», архитектором-нарциссом Сергеем Градским, в адаптации суперуспешного турецкого телехита «Постучись в мою дверь». Никита Волков — лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино».

О красоте, актерстве и родительстве мы по-семейному поговорили с Никитой и его женой — стилистом и художником по костюмам Еленой Goucha.

Куртка, рубашка и брюки USHATAVA, украшения UNODE50 Никита сфотогра­фирован в особняке Мясникова, но не в парадной его ча­сти, среди купидонов и
Фото: Дмитрий Егоров

Куртка, рубашка и брюки USHATAVA, украшения UNODE50

Никита сфотогра­фирован в особняке Мясникова, но не в парадной его ча­сти, среди купидонов и позолоты, которы­ми окружил себя Иван Константино­вич, происходивший из семьи ростовских купцов, сколотив­ших состояние на золотых приисках, продаже вина и мяса, а в его альковной, приватной части.

Как быть power couple и как Лука режиссирует «Лего»

Ребята, кажется, вы — наши Бекхэмы! Лена раздает стиль, Никита — в про­шлом футболист. Как это — когда вы power couple?

НИКИТА: Мне нравится, что мы не лезем на рабочую территорию друг друга. Напри­мер, я никогда не знаю, с кем Лена сейчас ра­ботает как стилист. А она может мне позво­нить с вопросом: «Я все приготовила, ты где?» — в тот момент, когда я уже на съе­мочной смене или на спектакле в Петербур­ге. Но при этом важно, что мы всегда рядом и вместе в нашей любви и чувстве юмора.

ЛЕНА: Да, мне тоже кажется, что power couple — достойное словосочетание, а Бе­хэмы — сравнение, но компетенции или па­блицитный капитал друг друга мы вряд ли усиливаем. У Никиты своя работа, у меня — своя. Но в быту и в семье мы однозначно power couple!

С этого места поподробнее! Какие вы в быту?

НИКИТА: Лена — заботливая, чуткая, неж­ная и ответственная, она правда мое вдох­новение. А теперь очень хочу послушать, что Лена скажет про меня! (Смеется.)

ЛЕНА: Конечно, что ты тоже ответственный, ни на секунду не лентяй, воспитанный с достоинством, а еще дальновидный, пря­молинейный и честный.

А третий из «Волков трио», ваш сын Лука, каким он растет?

ЛЕНА: Осознанное родительство для меня — это позволить Луке расти своим путем, у него это прекрасно получается. Мне нравится, что мы не пытаемся распознать в сыне наши черты. Но точно могу ска­зать: Лука — парень справед­ливый, добрый, избирательный. И очень умный! Это не только ре­зультат наших усилий, он такой сам по себе. У меня никогда не было с сы­ном проблем и всегда есть на него силы.

НИКИТА: Знаешь, а я не удивляюсь его вну­тренним качествам и поведению, потому что он растет в нашей любви и заботе. По­ражаюсь разве что тому, как же быстро Лука взрослеет: и сердцем, и головой.

Елена Goucha
архив Елена Goucha

Елена Goucha

Никита, актерство помогает в роди­тельстве и «по жизни»?

НИКИТА: Наверное, если бы я не занимался театром, то никогда бы не начал читать пье­сы. А некоторые из них настолько сформи­ровали мое сознание, что, пожалуй, я даже в долгу у театра. Также и с кино: при про­смотре любого фильма я обращаю внимание на детали поведения героев, ищу ключи, мо­тивацию, пропускаю все через себя. И это помогает мне в жизни: поставить себя на ме­сто другого и понять его. Так что представь, как я радуюсь, когда и Лука, играя в человеч­ков из «Лего», изображает их по-разному: этот — злодей, другой мечтает со всеми дру­жить, но стесняется. У каждого — свой го­лос, мотивации, отношения. И Лука все это сам выдумывает! Это значит, что у наше­го сына отлично работает воображение. Для меня это важно.

ЛЕНА: Да, мне кажется, главное — помо­гать Луке где надо и не мешать где не надо.

Отвечайте, не задумываясь: что самое важное в семье?

НИКИТА: Понимать, что дети ничего не должны родителям.

ЛЕНА: У меня все просто — любовь.

Никита Волков: «Я не тщеславен, не эгоист, не самовлюбленный. Требовательный — да!»

Как кровь и пот конвертируются в роли, которыми можно гордиться

Время спойлеров: какая роль Никиты для каждого из вас любимая?

ЛЕНА: Никита очень хорош в «Крецуле». А еще в «Цыпленке жареном» и «Труд­ных подростках». Но нежно люблю я одну из первых работ — фильм «Две женщины» (дебют Волкова в большом кино, мелодрама Веры Глаголевой с Рэйфом Файнсом в касте по мотивам пьесы Тургенева «Месяц в де­ревне». — Прим. ред.).

НИКИТА: Да, для меня съемки в байопи­ке «Крецул» были одними из лучших в жиз­ни — период настоящего творческого сча­стья. Олег Васильевич Крецул — молдавский дзюдоист: он ослеп после автоаварии, но про­должил заниматься спортом, побеждал на Паралимпиадах. Чтобы исполнить роль Крецула, я набрал 12 килограммов мышечной массы, а еще каждый день занимался дзю­до, работал над органикой незрячего челове­ка, копированием мимики моего героя и его характерным молдавским акцентом. И вот как‑то в разгар съемок «Крецула» мне надо было вернуться из Кишинева в Петербург — в афише Театра Ленсовета стояли в тот ме­сяц «Бесы» Алексея Слюсарчука, где я играю Ставрогина. И тут вдруг, представляешь, во время спектакля по привычке чуть не на­чал «шокать»! Но вовремя осадил себя.

ЛЕНА: Кстати, дома я никогда не виде­ла тебя в образе! Ты профессионал, мне и в голову не приходит, что до­мой может заявиться какой‑то се­ньор, которого ты сейчас играешь. (Смеется.) Да и вообще, трудно представить пару, где один всерьез подыгрывает, когда другой притащил в семейную жизнь лицедейство.

«Крецул» — очень тонко сделан­ный байопик. И операторская рабо­та — огонь! Никита, а в театре какой ролью гордишься?

НИКИТА: Колоссальная внутренняя рабо­та — «Бесы». Каждый спектакль — испы­тание, и в исповеди Ставрогина я пыта­юсь, что называется, прыгнуть в вертикаль. А горжусь каждой ролью в театре и в кино, которой было отдано много крови и пота.

Куртка, рубашка и брюки USHATAVA, украшения UNODE50
Фото: Дмитрий Егоров

Куртка, рубашка и брюки USHATAVA, украшения UNODE50

Почему стилист всегда психолог и как «показывать красивое»

Давайте про красоту. Что она для вас значит?

НИКИТА: Не хочу вешать ярлыки, но пусть будет так: это искусство. И наш любимый дом, который Лена сделала с таким трепе­том и любовью к деталям и мелочам. Дом, в который всегда так хочется поскорее вер­нуться из командировок.

ЛЕНА: Великое счастье — множить кра­соту и тепло. И классно, что мне удалось попробовать сделать это в кино: за плеча­ми 30 проектов, на которых я работала как ху­дожник по костюмам. Теперь, когда я стилист и, получается, немного психолог, который по­могает людям стать счастливее, здесь опять все решает любовь к деталям. Ведь с помо­щью одежды можно и выразить себя, и за­крыться ото всех, и поднять настроение. По-настоящему счастливые люди не задумы­ваются, во что одеты: просто идут вперед!

НИКИТА: Кстати, я не задумываюсь, во что одет!

Никита, наверняка стиль, который ты раздаешь на красных дорожках, не обошелся без Лены. Уточни: как она повлияла?

НИКИТА: Могу сказать только одно слово: кардинально! Попрошу редакцию набрать капсом, вот так: КАРДИНАЛЬНО. Если по­смотреть на мой гардероб сейчас, в нем не осталось ничего, так сказать, из прошлой жизни. И я этому рад. Внимание, вопрос Лене: тебе сразу, как только мы познакоми­лись, захотелось меня переодеть?

ЛЕНА: Слушай, как стилист, я всегда оттал­киваюсь от готовности самого человека ме­няться: обновление гардероба может и ней­ронные связи обновить! Так что даже если меня «впустили на территорию» и «отдали ключи», я внимательно смотрю: ready or not? Тебя вот, заметь, я сразу не трогала, у меня было время потихоньку, но железобетонно переиначить твои представления об одеж­де. Я вообще тебя никогда не тороплю, а пре­вращаю процесс в «сам выбрал, я просто не­множко помогла». А ведь поменять надо было совсем всё! (Смеется.)

НИКИТА: Ну, я тебе доверяю, целиком и полно­стью. А когда речь идет о светских выходах — особенно. Счастье, что я освобожден от долгих дум «что надеть»: за модой (не люблю слово «тренды») следишь ты, а я так — подгляды­ваю. Не следовать твоим советам — все равно что выстрелить себе в ногу! (Улыбается.)

ЛЕНА: Да, на ответственных выходах я боль­ше концентрируюсь на тебе. А себя оде­ваю интуитивно и быстро. Вообще, я не лю­блю красные дорожки: либо не хожу на них, либо не отсвечиваю. А вот при выборе луков для тебя учитываю всё: градус торжествен­ности, на каких проектах ты работаешь сей­час, кто будет на мероприятии — я ведь слежу за всеми премьерами и дорожками и примерно знаю, кто в чем придет. И я всег­да думаю о твоем настроении и степени от­крытости в данный период, чтобы тебе было комфортно.

НИКИТА: Этот подход — идеальный, спаси­бо тебе! И хотя, я не из тех, кто гонится за но­винками, помнишь, раньше я заморачивал­ся по футбольной экипировке? Мне хотелось выйти на поле, пусть и в любительской игре, в самой актуальной коллекции любимого клуба и только что поступивших в продажу бутсах. Но и это в прошлом. Мой единствен­ный культурный код, который касается внеш­него вида, — терпеть не могу грязную обувь.

ЛЕНА: Тут мы совпадаем: я знаю тренды на пару лет вперед, но не ставлю во главу угла необходимость срочно зафиксировать их первой. Мой культурный код, по которому я определяю, кто со мной «одной крови», — не в фасонах. Горящие глаза, аккуратность и чистоплотность говорят в тысячу раз боль­ше, чем костюм. Хотя могу по луку описать характер человека. Хочешь не хочешь, а вайб за шмотками не упрячешь.

НИКИТА: Классная мысль! Даже захоте­лось самому взять у тебя об этом интервью в следующий раз.

Фото: Дмитрий Егоров

Стиль: Екатерина Волошина

Визаж и волосы: Мария Евсеева

Свет: Михаил Ланцов Skypoint

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Теги:
ТОП 50 2024 СПБ
Материал из номера:
Июнь
Рубрика:
Что смотреть дома
Люди:
Никита Волков

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