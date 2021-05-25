Профессору Академии Вагановой Людмиле Ковалевой — 80 лет: она воспитала Диану Вишневу и продолжает выпускать будущих прима-балерин

Людмила Валентиновна, удивительно, что при такой энергии вы сами не стали примой.

Попав в Мариинский (Кировский) театр после окончания Академии, я растерялась. Да, мне давали танцевать многое, и я была солисткой, но для пьедестала на Олимпе мне не хватило характера. Ноги были хорошие, а вот голова — еще нет: чтобы достичь высоты примы, нужно упорство, терпение и смелость, а не только природа. Да и вообще я думала, что танцевать могут только небожители. А ведь это — главное заблуждение. Если бы рядом был сильный наставник, который вцепился бы в меня и толкал вперед, все могло бы сложиться по-другому. Став педагогом, я учила девочек на своих ошибках и сама стала таким мотиватором.

После окончания карьеры балерины в Мариинском вы возвращаетесь в родную Академию — преподавать. Как так сложилось?

Куда бежать, что делать, где работать — после выхода на пенсию, как и положено в балете, в 38 лет, меня охватила жуткая паника. Я умела только танцевать и читать книги. Хотелось быть библиотекарем или, что еще лучше, пойти на службу в гостиницу выдавать ключи, чтобы в тишине листать романы. Но для «Интуриста» нужен был блат, которого не было: деваться некуда — пришлось поступать на педагогические курсы. (Смеется.) И как оказалось, именно преподавание — мое призвание.

А как вы сами пришли в балет — мечтали о нем с детства?

Случайно. Как-то в город Сланцы в Ленобласти, где я родилась, приехал цирк, и с тех пор я начала буквально бредить акробатикой. Мама отдала меня в самодеятельность — так я начала танцевать. А однажды кто-то посоветовал поехать на просмотр в Вагановскую академию — тогда она называлась Ленинградским хореографическим училищем. Сейчас на вступительные экзамены приходят девочки, которые занимаются балетом чуть ли не с трех лет, а тогда это было не главным. Выбирали тех, у кого лучше данные. Меня взяли сразу.

Понравилось?

Честно говоря, не очень-то. Я думала, мы будем делать мостики и шпагаты, а тут целыми днями один станок. Ужас! Неделя без акробатики, другая, и я запросилась домой. Но педагог, видя мои способности, уговорил маму остаться до конца учебного года. У меня все получалось, педагоги ставили пятерки, а потом я уже привыкла к балету и втянулась.