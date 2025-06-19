Новое интервью от Павла Дурова! На этот раз о детях, завещании и новом искусственном интеллекте, который создает его брат

О семье

Я сильно [пострадал от запрета покидать Францию из-за расследования в отношении меня]. Мои родители испытывают серьезные проблемы со здоровьем, если судить по статистике, то им осталось жить всего несколько лет. [Эта ситуация] лишает меня драгоценных месяцев, [которые можно провести рядом с ними].

Также у меня есть только что родившийся сын, и я тоскую [по возможности провести с] ним первые месяцы его жизни. У него даже до сих пор нет документов, ведь при его рождении в Дубае меня не было в этой стране. Еще один мой сын, подросток, учится в школе-интернате в Дубае. Он недавно сломал руку и рядом с ним нет родителей, которые его бы поддержали…

[Официально] у меня шесть детей от трех разных партнерш. Также я был анонимным донором. В клинике, где я сдавал сперму 15 лет назад (чтобы помочь другу), мне сказали, что с моей помощью было зачато свыше 100 детей в 12 странах.