Микропластик теперь повсюду — недавно его обнаружили даже в половых органах у мужчин! Как так получилось? И чем это грозит?

В мае 2024 года команда из Университета Нью-Мексико представила сенсационное исследование, посвященное микропластику. Теперь его обнаружили и в тестикулах — мужских половых органах, хотя раньше ученые сомневались, что микропластик может попасть в репродуктивную систему человека. Эта работа лишний раз напоминает: крошечные полимерные частицы могут проникать всюду и любой человек может носить их в себе. А чем, собственно, они опасны? И почему врачи и исследователи каждый раз бьют тревогу, находя их во все новых тканях человека?
Что случилось?
В середине мая 2024 года группа исследователей из Университета Нью-Мексико опубликовала работу — они исследовали образцы тканей из тестикул (мужских половых органов) 47 собак и 23 людей. В итоге во всех них обнаружили частицы микропластика! Причем в человеческих тканях полимерных частиц было больше: если у собак на 1 грамм живой ткани приходилось 122 мкг микропластика, то у человека — уже 328.
В образцах нашли 12 различных видов пластика, хотя преобладал полиэтилен. «Поначалу я сомневался, что микропластик может проникнуть в репродуктивную систему, — сказал журналистам соавтор работы Сяочжун Ю. — Когда я впервые получил результаты по собакам, я был удивлен. Я был еще больше удивлен, когда получил результаты для людей».
Это далеко не первое исследование, которое показывает, что полимеры могут оказываться в самых неожиданных частях организма человека и животных. В 2023 году была публикована статья, в которой описывается механизм их попадания в мозг. Еще одно прошлогоднее исследование показало наличие микропластика в некоторых образцах человеческого сердца.
Как вообще микропластик попадает в организм?
Как минимум тремя разными путями — с водой, с едой и с вдыхаемым воздухом, объясняет редакции «Собака.ru» Алексей Киселев, эксперт по отходам и токсическому загрязнению проекта «Земля касается каждого».
При этом, добавляет Киселев, человек «аккумулирует в себе, вероятно, максимальное количество пластиковых частиц, так как является вершиной пищевой цепи». «В среднем люди съедают или вдыхают около 5 г микропластика в сутки», — добавляет Глеб Хрыков, доктор медицинских наук, заместитель главного врача по онкологии ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница» и наставник Школы практической онкологии им. Андрея Павленко.
Как съеденный микропластик может оказаться в сердце или в мозге?
Через кровеносную систему. Именно она отвечает за то, чтобы разносить по организму воздух из легких или питательные вещества из пищеварительной системы. К сожалению, вместе с ними в кровь может попадать и микропластик.
«[К примеру], самые мелкие частицы [микропластика] попадают через альвеолы (части легкого, — прим. ред.) в кровоток и разносятся по путям притока и оттока в различные органы и системы человеческого организма», — объясняет Глеб Хрыков из Ленинградской областной клинической больницы.
А микропластик есть во всех людях?
Скорее всего, микропластик присутствует в организме любого человека. «Не думаю, что всех людей тестировали [на наличие полимерных частиц], но предположу, что да. И чем человек старше, тем, вероятнее всего, будет накоплено больше», — говорит Алексей Киселев из проекта «Земля касается каждого».
«По сути, микропластик есть практически в каждом человеке, если только он не является аборигеном, не пересекающимся с цивилизованным миром», — соглашается Глеб Хрыков из Ленинградской областной клинической больницы.
Микропластик токсичен?
На этот вопрос нет однозначного ответа — исследований на эту тему недостаточно. Так, Мария Нейра, директор Департамента ВОЗ по общественному здравоохранению, окружающей среде и социальным детерминантам здоровья, в 2019 году заявляла: «судя по имеющейся у нас ограниченной информации, в сегодняшних концентрациях микропластик в питьевой воде не представляет опасности для здоровья, однако нам нужно знать больше».
«Частицы микропластика действительно являются токсичными и при переработке в организме могут выделять канцерогенные вещества, однако доказательная база онкогенного действия данного вещества крайне скудная, — говорит в беседе с «Собака.ru» Глеб Хрыков. — Чтобы он оказал реальное влияние на человека, необходимо постоянно работать на производстве с использованием пластика или жить в опасной зоне рядом с таким производством».
Однако это вовсе не значит, что микропластик не может навредить людям, которые не работают на производстве полиэтиленовых бутылок.
Почему? Чем он еще вреден?
Помимо собственно токсичного взаимодействия самого полимера, появление микропластика в организме может привести к массе других неприятных и опасных последствий. Так, ученые из Университета Нью-Мексико в своей статье о частицах микропластика в человеческих и собачьих тестикулах предполагают, что полиэтилен может негативно влиять на мужскую фертильность.
Кроме того, в маре 2024 года было опубликовано исследование итальянских ученых, которые показали, что микропластик может участвовать в формировании холестериновых бляшек на стенках сосудов, что ведет к более высокому риску инфарктов и инсультов.
«[Кроме того], опасность представляют те токсичные вещества, которые присоединились к микропластику в результате транспорта по пищевой цепи и те добавки, которые были намеренно добавлены в полимеры для изменения их свойств, — уточняет Алексей Киселев из проекта «Земля касается каждого». — Некоторые присадки, такие как фталаты или ряд тяжелых металлов и прочие, весьма токсичны и в ряде случаев даже канцерогенны».
А выводится ли микропластик из организма?
Судя по всему, как минимум часть накопленного человеком микропластика действительно в какой-то момент покидает организм. «Привычные нам виды полимеров находят в кале, так что да, из организма какая-то часть выводиться», — говорит Алексей Киселев из проекта «Земля касается каждого».
«Микропластик выводится при смене бытовых и нутриционных (пищевых, — прим. ред.) привычек», — добавляет Глеб Хрыков, замглавврача по онкологии Ленинградской областной клинической больницы. Однако какая часть частиц все же остается в человеке, пока неизвестно. Кроме того, вывести накопленные частицы — только половина дела. Важно ограничить поступление новых.
Как можно уменьшить количество микропластика, который поступает в организм?
Полностью этого сделать не может ни один человек, поскольку микропластик, вероятно, находится в любой пище, а также в воздухе и воде. Для того чтобы снизить его содержание в окружающей среде, нужны глобальные меры. Так, в ВОЗ заявляли, что качественная очистка бытовых стоков (а здесь важно помнить, что слив стиральной машины — один из главных источников микропластика) позволяет отфильтровать до 90% частиц полимеров.
Однако есть некоторые шаги, которые может сделать любой человек. «Если хочется максимально оградить себя от воздействия микропластика, не разогревайте еду в пластиковых контейнерах, откажитесь от чайных пакетиков, минимизируйте употребление напитков из пластиковых бутылок», — говорит Глеб Хрыков.
«Читайте составы косметики и бытовой химии, — добавляет Алексей Киселев из проекта «Земля касается каждого». — Не используйте косметику в состав которой входит полиэтилен (PE) и полипропилен (PP), нейлон, полиуретан (PUR), полиметилметакрилат (PMMA) и полиэтилентерфталат (PET). Кстати, обычные блестки — это тоже микропластик».
Текст: Дарья Скаянская, Константин Крылов
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