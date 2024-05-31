Микропластик теперь повсюду — недавно его обнаружили даже в половых органах у мужчин! Как так получилось? И чем это грозит?

Что случилось?

В середине мая 2024 года группа исследователей из Университета Нью-Мексико опубликовала работу — они исследовали образцы тканей из тестикул (мужских половых органов) 47 собак и 23 людей. В итоге во всех них обнаружили частицы микропластика! Причем в человеческих тканях полимерных частиц было больше: если у собак на 1 грамм живой ткани приходилось 122 мкг микропластика, то у человека — уже 328.

В образцах нашли 12 различных видов пластика, хотя преобладал полиэтилен. «Поначалу я сомневался, что микропластик может проникнуть в репродуктивную систему, — сказал журналистам соавтор работы Сяочжун Ю. — Когда я впервые получил результаты по собакам, я был удивлен. Я был еще больше удивлен, когда получил результаты для людей».

Это далеко не первое исследование, которое показывает, что полимеры могут оказываться в самых неожиданных частях организма человека и животных. В 2023 году была публикована статья, в которой описывается механизм их попадания в мозг. Еще одно прошлогоднее исследование показало наличие микропластика в некоторых образцах человеческого сердца.