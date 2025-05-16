Кого уволят или сократят к 2030 году? Какие профессии будут востребованы? На кого срочно бежать переучиваться?

«Этот всеобъемлющий доклад рассматривает трансформацию мирового рынка труда и ключевые навыки, необходимые для процветания в развивающихся отраслях», — так на сайте правительства Дубая описывается новый 46-страничный документ Jobs of the Future. Он был представлен в середине апреля и за это время успел распространиться в медиа разных стран — от Индии до России.

Документ открывается перечислением основных трендов в глобальной экономике, которые, собственно, и определяют, у кого в ближайшие 5–10 лет все еще будет работа, а кому снова придется себя искать на рынке труда. Предсказуемо среди важнейших тенденций упоминается автоматизация. С одной стороны, она уничтожит часть рабочих мест, с другой — «усилит значимость эмоционального интеллекта и когнитивных навыков наряду с технологической подготовкой», — пишут авторы доклада.

Далее, рост продолжительности жизни и растущая доля зумеров на рынке труда должны, по ожиданиям ближневосточных экспертов, привести к появлению «новых форм занятости», которые будут «ориентироваться на личное благополучие и поддержание [комфортного] образа жизни».

Также эксперты ожидают, что мировая экономика (а значит, и рынок труда) будет испытывать влияние и других факторов. Так, авторы доклада прогнозируют, что человечество будет активно штурмовать новые границы технологий — от создания метавселенных до дальнейшего освоения космоса. Кроме этого, они ожидают смещения центра глобальной экономики на Восток и реального усиления борьбы за минимизацию выбросов парниковых газов.