Кого уволят или сократят к 2030 году? Какие профессии будут востребованы? На кого срочно бежать переучиваться?

Уже очевидно: искусственный интеллект, внедрение роботов и переход на зеленую энергетику кардинально перекроят рынок труда. Целые сферы занятости уйдут в прошлое, а новые придут на их место. Причем произойдет это уже в ближайшие годы. Этой весной правительство Дубая, одной из наиболее динамично развивающихся стран мира, опубликовало большой 46-страничный доклад, озаглавленный «Работа будущего» (Jobs of the Future). Хотя значительная часть текста посвящена реалиям Ближнего Востока, часть выводов важна для всего мира, в том числе для России. Кратко пересказываем самые важные из них.
«Этот всеобъемлющий доклад рассматривает трансформацию мирового рынка труда и ключевые навыки, необходимые для процветания в развивающихся отраслях», — так на сайте правительства Дубая описывается новый 46-страничный документ Jobs of the Future. Он был представлен в середине апреля и за это время успел распространиться в медиа разных стран — от Индии до России.
Документ открывается перечислением основных трендов в глобальной экономике, которые, собственно, и определяют, у кого в ближайшие 5–10 лет все еще будет работа, а кому снова придется себя искать на рынке труда. Предсказуемо среди важнейших тенденций упоминается автоматизация. С одной стороны, она уничтожит часть рабочих мест, с другой — «усилит значимость эмоционального интеллекта и когнитивных навыков наряду с технологической подготовкой», — пишут авторы доклада.
Далее, рост продолжительности жизни и растущая доля зумеров на рынке труда должны, по ожиданиям ближневосточных экспертов, привести к появлению «новых форм занятости», которые будут «ориентироваться на личное благополучие и поддержание [комфортного] образа жизни».
Также эксперты ожидают, что мировая экономика (а значит, и рынок труда) будет испытывать влияние и других факторов. Так, авторы доклада прогнозируют, что человечество будет активно штурмовать новые границы технологий — от создания метавселенных до дальнейшего освоения космоса. Кроме этого, они ожидают смещения центра глобальной экономики на Восток и реального усиления борьбы за минимизацию выбросов парниковых газов.
Как технологии будут влиять на занятость?
Авторы доклада пишут: до четверти текущих рабочих операций в мировой экономике могут быть автоматизированы. В офисном управлении и администрировании доля еще выше — 46%, в юридических профессиях — 44%, в инженерии — 37%.
Однако в документе говорится: не стоит ждать, что новые технологии и логика развития мировой экономики будут вести лишь к сокращению занятости. Да, признают они, внедрение роботов и автоматизация производств будет стоить человечеству 4,8 млн рабочих мест уже к 2030 году.
В то же время, уверены они, расширение доступа к цифровым технологиям потребует 9,9 млн новых специалистов, адаптация к изменению климата — 5,5 млн, а внедрение возможностей нейросетей, дополненной и виртуальной реальности создаст 1,8 млн новых рабочих мест.
Среди секторов экономики, которые активнее всего будут внедрять новые технологии (а стало быть, и нуждаться в новых специалистах), авторы Jobs of the Future выделяют:
- Здравоохранение (включая биопечать, генную инженерию, телемедицину);
- Рынок недвижимости (включая инновационные способы продажи, аренды и управления активами, а также строительство и благоустройство);
- Борьбу с выбросами парниковых газов (включая возобновляемую энергетику и «озеленение» промышленности)
- Платежи (включая международные транзакции, внутренние платежи и борьбу с мошенничеством и киберпреступностью);
- Международную торговлю и логистику (включая создание новых видов транспорта и беспилотных систем).
Какие специалисты будут востребованы, кого ждут сокращения?
Ближе к концу текста авторы доклада приводят список сфер, которые ждет рост занятости, стабильный спрос на специалистов или же сокращения. К первой категории предсказуемо относятся эксперты в области искусственного интеллекта, финтех-инженеры, дата-аналитики, специалисты по кибербезопасности, инженеры-робототехники.
Стабильным, по мнению авторов доклада, будет спрос на учителей, врачей, медсестер, адвокатов, фармацевтов, инженеров, квалифицированных рабочих, полицейских и психотерапевтов.
А вот сокращения ждут банковских и почтовых клерков, офисный персонал, делопроизводителей, кассиров, бухгалтеров и агентов по продажам. Все это означает, говорится в докладе, что переподготовка потребуется 200–350 млн работников по всему миру уже в ближайшие 5 лет.
Какие навыки необходимо будет в себе развивать?
Как настаивают авторы доклада, средний «срок годности» профессиональной подготовки резко сокращается. В ближайшее время он будет составлять не 15 лет, как еще недавно, а всего 6.
Это, по мысли авторов доклада, требует от работников готовности к постоянному саморазвитию, а от системы образования — предоставления возможности для такого непрерывного обучения. Преподаватели, говорится в тексте, должны готовить не только специалистов, но и людей, способных к постоянной адаптации под меняющиеся потребности рынка труда.
При этом, хотя навыки в области программирования, нейросетей, владения электронными инструментами нужны будут в первую очередь специалистам в области IT и инженерии, всем работникам, включая учителей и медсестер, придется углублять свои познания в цифровой сфере.
«Чтобы добиться максимального успеха в новых ролях [на рынке труда], необходимо сделать акцент на тех навыках, которые будут актуальны в будущем: адаптивность, непрерывное обучение и интеграция [знания] технологий с "мягкими" навыками», — заключают авторы доклада.
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