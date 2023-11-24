OpenAI, создавшая ChatGPT и нейросеть для генерации изображений Dall-E, оказалась в центре крупнейшего скандала в истории IT-индустрии. Сооснователь компании Сэм Альтман неожиданно был уволен со своего поста, что вызвало шок в Кремниевой долине и конфликт между инвесторами и советом директоров. Всего через пять дней опальный руководитель вернулся на свой пост, отчего история его ухода стала еще загадочнее и запутаннее. Что происходит в самой прорывной технологичной компании сегодняшнего дня? При чем тут уроженец Нижнего Новгорода Илья Суцкевер? И откуда в этом сюжете упоминания про нейросеть, которая может нести потенциальную угрозу человечеству? Рассказываем коротко!
«Шокирующее увольнение»
В пятницу, 17 ноября, стало известно том, что сооснователь и руководитель компании Open AI Сэм Альтман покидает компанию. Новость об этом в считанные минуты разлетелась по информационным лентам. Агентство Bloomberg назвало увольнение Альтмана «шокирующим». Событие стали обсуждать журналисты и эксперты по всему миру.
Это не удивительно, за последние полтора года OpenAI завоевала себе репутацию лидера в области искусственного интеллекта. Сначала, в апреле 2022 года, компания выпустила алгоритм DALL-E-2, генерирующий изображения по текстовому вводу. Этот продукт стал сенсацией, но его успех не идет ни в какое сравнение с фурором, который произвел ChatGPT, вышедший полгода спустя.
Однако сенсационность новости определялась не только успехами, которых добилась компания под руководством Альтмана, но и неожиданностью произошедшего. Еще в начале ноября глава OpenAI участвовал в конференции, посвященной развитию ИИ, анонсировал новые продукты. Спустя пару недель он был уволен после «проверки», которая показала, что сооснователь компании «не всегда был откровенен в своих сообщениях с советом директоров, что ограничивает его способность выполнять свои обязанности». «Правление больше не уверено в его способности продолжать возглавлять OpenAI», — говорилось в сообщении на сайте разработчика ChatGPT.
«Все еще пытаемся выяснить, что именно произошло»
Ходили слухи, что увольнение Альтмана из созданной им же компании заняло порядка 20 минут и стало для него самого потрясением. Впрочем, не только для него — уже на следующий день другой сооснователь Грег Брокман в соцсетях написал: «мы все еще пытаемся выяснить, что именно произошло».
Он заявил, что, по его данным, об увольнению Альтману сообщил третий сооснователь компании, уроженец Нижнего Новгорода Илья Суцкевер (родился в городе, когда тот еще назывался Горьким, в 1987 году, но уже в 1991-м его семья переехала в Израиль), который занимает должность главного научного сотрудника OpenAI. Он же рассказал Брокману, что тот потеряет место в совете директоров компании, но не будет уволен, так как очень важен для компании. Впрочем, вскоре Брокман опубликовал свое письмо коллегам, в котором сообщил, что покидает компанию вслед за Альтманом. По слухам, его примеру последовали некоторые из ведущих сотрудников компании.
Уже в понедельник, 20 ноября, появились новости о том, что подавляющее большинство сотрудников компании подписали открытое письмо с требованием вернуть Альтмана. 95% работников пригрозили покинуть OpenAI, если сооснователя компании не восстановят в должности.
Не в восторге от отставки, возможно, двух главных авторитетов в мире ИИ были и инвесторы. По данным СМИ, начали готовить судебный иск против членов совета директоров. Сатья Наделла, глава Microsoft (ключевого партнера разработчика ChatGPT), публично проявил сдержанность, написав, что его компания, по прежнему, «привержена сотрудничеству» с OpenAI. Однако журналисты, со ссылкой на свои источники, писали, что Наделла был «в бешенстве» после того, как узнал новости об увольнении Альтмана.
Будущее погружается в хаос
В начале недели все люди, следящие за миром высоких технологий (да и не только они), наблюдали за тем, как главная IT-компания последнего года погружается в хаос. Именно это слово использовали ведущие мировые СМИ: от изданий о технологиях вроде The Verge и The Wired до The New York Times. Компания, которая, по выражению журналистов The Atlantic, «олицетворяла собой революцию генеративного искусственного интеллекта», казалось, разваливалась на глазах.
Масла в огонь подлили новости, что Альтман и Брокман возглавят подразделение по работе над искусственным интеллектом в Microsoft. Параллельно в СМИ стали появляться противоречащие друг другу сообщения: то о том, что OpenAI ведет переговоры о возвращении своих сооснователей, то о том, что эти попытки зашли в тупик.
За несколько дней еще недавно самая перспективная технологичная компания в мире сменила двух руководителей. Сначала этот пост заняла Мира Мурати, которая, по информации СМИ, сразу же попыталась вернуть Альтмана. Затем, после якобы провала переговоров, ее сменил основатель сервиса Twitch Эммет Шир.
Ситуация становилась все запутаннее — в разгар скандала Илья Суцкевер, которого СМИ называли одним из главных инициаторов увольнения Альтмана, опубликовал сообщение, в котором признал, что сожалеет о своей роли в происходящем.
Между тем опального сооснователя OpenAI все чаще сравнивали со Стивом Джобсом, который сначала был изгнан из Apple, а потом вновь вернулся в компанию, спустя 11 лет. В случае с Альтманом столько ждать не пришлось — уже 22 ноября, через пять дней после начала скандала, стало известно, что Альтман все же вернется. А вот Суцкевер вместе с членами совета директоров компанию покинет.
Что это было: нейросеть-угроза?
Итак, главный скандал в мире высоких технологий за последние годы, кажется, завершился, но оставил после себя грандиозное количество вопросов, предположений и теорий заговора.
Одним из популярных объяснений произошедшего стал идеологический конфликт между Суцкевером и Альтманом. По этой теории, первый выражал все больше обеспокоенности бурным развитием искусственного интеллекта. Ему якобы казалось, что OpenAI, создававшаяся как некоммерческая организация, перестала уделять приоритетное внимание безопасности своих исследований. Как пишет The New York Times, Суцкевер, как и часть членов совета директоров, являются сторонниками философского движения эффективного альтруизма, которое пропагандирует минимизацию рисков, связанных с развитием технологий.
Как стало известно, увольнению Альтмана предшествовало письмо, в котором сотрудники компании предупреждали совет директоров о потенциально опасном для человечества прорыве в развитии нейросетей. По данным Reuters, речь могла идти о проекте Q*, который может стать шагом к созданию полноценного искусственного интеллекта, сопоставимого по своим масштабом с человеческим. Журналисты, со ссылкой на свои источники, сообщили, что алгоритм уже научился решать математические задачи на уровне школьников.
Также Reuters напоминает, как на прошлой неделе Альтман сообщил публике о новом прорыве в работе над нейросетевыми алгоритмами. «Четыре раза за всю историю OpenAI — последний раз был только за последние пару недель — мне приходилось присутствовать в комнате, когда мы как бы отодвигали завесу невежества и отбрасывали границу известного вперед», — сказал он. Именно на следующий день руководитель компании был отправлен в свою непродолжительную отставку. Впрочем, издание так и не смогло выяснить, какие именно угрозы видели авторы письма…
Что это было: … или борьба за власть?
Впрочем, другие эксперты высказывают соображения о более приземленных и понятных причинах раздора между сооснователями OpenAI. Так, генеральный директор венчурного фонда Orbita и футуролог Евгений Кузнецов в беседе с Forbes предположил, что реальная причина конфликта может крыться в борьбе за власть в компании.
«Каждый хочет стать лидером и первым обладателем «сильного ИИ», что обеспечит государству доминирование. Иметь такое оружие в арсенале — основной приоритет. Но не меньший — это полный над ним контроль. За разработку таких инструментов контроля и идет борьба», — сказал эксперт.
Директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант указал в своем блоге, что причина кризиса может крыться в напряжении между истоками OpenAI как некоммерческой организации и корпоративной культурой. «Конфликт в совете директоров многие подают как конфликт между учеными и бизнесменами, но мне это кажется не совсем точным. Конфликт там, мне кажется, между людьми из бизнеса и людьми из мира НКО. Ученые, исследователи давно и хорошо научились работать в технологических компаниях любого размера, а вот у людей из мира НКО мозги вообще по-другому работают», — написал он в своем канале.
Впрочем, каковы бы ни были реальные мотивы участников конфликта и причины столкновения, кажется, что конфликт в OpenAI еще будет иметь свои последствия. Так, редакция The New York Times сформулировала это ожидание следующими словами: «[Конфликт Альтмана и совета директоров является] прообразом одной из крупнейших битв в современной мировой экономике: как контролировать все более мощные инструменты искусственного интеллекта и можно ли доверять крупным компаниям относительно ответственного подхода к их разработке».
Комментарии (0)