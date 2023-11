Будущее погружается в хаос

В начале недели все люди, следящие за миром высоких технологий (да и не только они), наблюдали за тем, как главная IT-компания последнего года погружается в хаос. Именно это слово использовали ведущие мировые СМИ: от изданий о технологиях вроде The Verge и The Wired до The New York Times. Компания, которая, по выражению журналистов The Atlantic, «олицетворяла собой революцию генеративного искусственного интеллекта», казалось, разваливалась на глазах.

Масла в огонь подлили новости, что Альтман и Брокман возглавят подразделение по работе над искусственным интеллектом в Microsoft. Параллельно в СМИ стали появляться противоречащие друг другу сообщения: то о том, что OpenAI ведет переговоры о возвращении своих сооснователей, то о том, что эти попытки зашли в тупик.

За несколько дней еще недавно самая перспективная технологичная компания в мире сменила двух руководителей. Сначала этот пост заняла Мира Мурати, которая, по информации СМИ, сразу же попыталась вернуть Альтмана. Затем, после якобы провала переговоров, ее сменил основатель сервиса Twitch Эммет Шир.

Ситуация становилась все запутаннее — в разгар скандала Илья Суцкевер, которого СМИ называли одним из главных инициаторов увольнения Альтмана, опубликовал сообщение, в котором признал, что сожалеет о своей роли в происходящем.

Между тем опального сооснователя OpenAI все чаще сравнивали со Стивом Джобсом, который сначала был изгнан из Apple, а потом вновь вернулся в компанию, спустя 11 лет. В случае с Альтманом столько ждать не пришлось — уже 22 ноября, через пять дней после начала скандала, стало известно, что Альтман все же вернется. А вот Суцкевер вместе с членами совета директоров компанию покинет.