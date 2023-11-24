«Шокирующее увольнение»

В пятницу, 17 ноября, стало известно том, что сооснователь и руководитель компании Open AI Сэм Альтман покидает компанию. Новость об этом в считанные минуты разлетелась по информационным лентам. Агентство Bloomberg назвало увольнение Альтмана «шокирующим». Событие стали обсуждать журналисты и эксперты по всему миру.

Это не удивительно, за последние полтора года OpenAI завоевала себе репутацию лидера в области искусственного интеллекта. Сначала, в апреле 2022 года, компания выпустила алгоритм DALL-E-2, генерирующий изображения по текстовому вводу. Этот продукт стал сенсацией, но его успех не идет ни в какое сравнение с фурором, который произвел ChatGPT, вышедший полгода спустя.

Однако сенсационность новости определялась не только успехами, которых добилась компания под руководством Альтмана, но и неожиданностью произошедшего. Еще в начале ноября глава OpenAI участвовал в конференции, посвященной развитию ИИ, анонсировал новые продукты. Спустя пару недель он был уволен после «проверки», которая показала, что сооснователь компании «не всегда был откровенен в своих сообщениях с советом директоров, что ограничивает его способность выполнять свои обязанности». «Правление больше не уверено в его способности продолжать возглавлять OpenAI», — говорилось в сообщении на сайте разработчика ChatGPT.