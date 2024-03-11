Павел Дуров дал первое с 2017 года интервью! Коротко пересказываем: почти миллиард пользователей в Telegram, IPO и, конечно, ИИ

О росте Telegram

Сегодня число пользователей Telegram по всему миру составляет порядка 900 млн, что почти в два раза больше, чем было в 2021 году — сообщил Павел Дуров журналистам Financial Times (для сравнения, пишет издание, месячная аудитория WhatsApp* составляет 1,8 млрд). Таким образом, настаивает основатель Telegram, его детище стало одним из самых популярных социальных медиа в мире.

По словам Дурова, мессенджер получает «сотни миллионов долларов» после внедрения рекламы и премиум-подписки. «Мы надеемся стать прибыльными в следующем году, если даже не в этом», — цитирует FT слова предпринимателя.

В беседе с журналистами Дуров сказал, что потенциальные инвесторы, в том числе «глобальные технологические фонды», предложили его компании «оценку в размере более 30 млрд долларов». Однако владелец мессенджера исключил его продажу и рассказал, что компания готовится к будущему первичному размещению акций.