Павел Дуров дал первое с 2017 года интервью! Коротко пересказываем: почти миллиард пользователей в Telegram, IPO и, конечно, ИИ

Создатель мессенджера Telegram и основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров дал первое свое публичное интервью с 2017 года. В беседе с журналистами издания Financial Times он рассказал о росте числа пользователей Telegram, новых возможностях мессенджера и возможной продаже части акций компании пользователям. «Собака.ru» коротко пересказывает основные тезисы интервью.
О росте Telegram
Сегодня число пользователей Telegram по всему миру составляет порядка 900 млн, что почти в два раза больше, чем было в 2021 году — сообщил Павел Дуров журналистам Financial Times (для сравнения, пишет издание, месячная аудитория WhatsApp* составляет 1,8 млрд). Таким образом, настаивает основатель Telegram, его детище стало одним из самых популярных социальных медиа в мире.
По словам Дурова, мессенджер получает «сотни миллионов долларов» после внедрения рекламы и премиум-подписки. «Мы надеемся стать прибыльными в следующем году, если даже не в этом», — цитирует FT слова предпринимателя.
В беседе с журналистами Дуров сказал, что потенциальные инвесторы, в том числе «глобальные технологические фонды», предложили его компании «оценку в размере более 30 млрд долларов». Однако владелец мессенджера исключил его продажу и рассказал, что компания готовится к будущему первичному размещению акций.
О выходе на биржу
«Основная причина, по которой мы начали монетизировать [Telegram], заключается в том, что мы хотим оставаться независимыми, — цитирует Financial Times слова Дурова. — Вообще говоря, для нас ценность [IPO заключается в том], что мы видим в нем средство демократизации доступа к ценностям Telegram».
При этом предприниматель не раскрыл ни точные сроки, ни предполагаемую площадку для размещения акций, отметив, что «изучил несколько вариантов». Однако два источника FT сообщили изданию, что компания будет «стремиться к листингу в США», как только Telegram выйдет на прибыль.
Также основатель Telegram не исключил, что его компания может пойти по стопам популярной платформы Reddit и предложит выкупить часть акций наиболее лояльным пользователям.
Новые возможности Telegram
В беседе с Financial Times Дуров напомнил о важных нововведениях. Так, он повторил ранее озвученные планы, согласно которым, Telegram планирует делиться частью доходов с владельцами каналов. Ранее было объявлено, что они будут получать до 50% доходов от рекламы, для транзакций должна была использоваться криптовалюта TON. В тексте FT говорится о том, что владельцы каналов получат «50%-ное сокращение маркетинговых затрат».
Также в беседе с журналистами владелец Telegram анонсировал введение бизнес-аккаунтов и новую функцию «социального поиска», которая, согласно тексту издания, «поможет пользователям знакомиться с людьми поблизости».
Telegram и искусственный интеллект
Как отметил Дуров, средства Telegram нужны, в том числе «для поддержки наших амбиций, связанных с [искусственным интеллектом]». Судя по всему, они связаны в том числе с модерацией контента.
Как пишет Financial Times, мессенджер исторически отмечал «отстраненный подход к модерации» того, что пишется на площадке Telegram, что приводило к многочисленным упрекам и обвинениям в косвенной поддержке языка ненависти, вражды, а то и разжигания ненависти. Дуров заверил журналистов, что компания планирует усилить контроль в этом направлении, в особенности ввиду проведения большого числа выборов в этом году.
По словам предпринимателя, Telegram для этой цели задействует, в том числе «механизмы, связанные с искусственным интеллектом».
О критике, модерации и цензуре
Пока же Telegram остается платформой с незначительным контролем за действиями пользователей, пишет FT. Журналисты настаивают, что ввиду слабой модерации Telegram, «по мнению исследователей… остается рассадником преступной деятельности». Также, напоминает издание, критики мессенджера предполагают, что у российских властей могут быть рычаги влияния на Telegram. Дуров в беседе с Financial Times назвал эти обвинения «некорректными» (буквально inaccurate).
Говоря о расширении возможностей модерации, Дуров отметил: «если люди не пересекают "красные линии", я не думаю, что мы должны контролировать, то, как они выражают себя».
Павел Дуров
В интервью Financial Times:
«Я верю в конкуренцию идей. Я считаю, что любая мысль должна быть подвергнута испытанию [обсуждением]... В противном случае мы можем быстро скатиться к авторитаризму»
* сервис компании Meta, которая признана экстремистской и деятельность которой запрещена в РФ.
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