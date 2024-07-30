Павел Дуров заявил: у него 100 биологических детей! Стоп, как он узнал? А они могут унаследовать Telegram? А алименты он должен платить?

Павел Дуров рассказал, что его донорский материал использован для зачатия 100 детей — как он это узнал?

Екатерина Тягай, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper: Права и обязанности донора определяются соглашением, заключенным между ним и клиникой. По общему правилу, донору не должны сообщать информацию о личности детей, которых зачали с помощью его материала. Правда в договоре может быть пункт, по которому клиника (по запросу донора) все же уведомляет его о количестве таких детей.

Важно понимать, что в каждой стране могут быть свои нюансы, поэтому конкретные правила зависят от того, где именно сдавался и хранится донорский материал.