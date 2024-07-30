Павел Дуров заявил: у него 100 биологических детей! Стоп, как он узнал? А они могут унаследовать Telegram? А алименты он должен платить?

Вечером 29 июля Павел Дуров неожиданно опубликовал информацию о том, что 15 лет назад стал донором спермы. В результате, утверждает основатель Telegram, на свет появилось более 100 детей, которые приходятся ему биологическими сыновьями и дочерьми. Могут ли они унаследовать его фамилию и отчество? Должен ли он по закону как-то заботиться о них? И как Дуров вообще узнал о том, сколько именно женщин получили донорский материал? На все эти вопросы отвечают Екатерина Тягай, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, и Виктория Дергунова, партнер коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры».
Павел Дуров рассказал, что его донорский материал использован для зачатия 100 детей — как он это узнал?
Екатерина Тягай, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper: Права и обязанности донора определяются соглашением, заключенным между ним и клиникой. По общему правилу, донору не должны сообщать информацию о личности детей, которых зачали с помощью его материала. Правда в договоре может быть пункт, по которому клиника (по запросу донора) все же уведомляет его о количестве таких детей.
Важно понимать, что в каждой стране могут быть свои нюансы, поэтому конкретные правила зависят от того, где именно сдавался и хранится донорский материал.
Могут ли сами дети узнать о том, кто их биологический отец?
Екатерина Тягай, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper: Доноры спермы могут быть как неанонимными, так и анонимным. Если человек, сдавший материал, пожелал остаться неизвестным, то дети не смогут получить такую информацию. Если же донор не стал настаивать на анонимности, то по достижении возраста 18 лет ребенок имеет право узнать о том, кто его биологический отец.
Вообще во многих западных странах существуют юридические процедуры деанонимизации доноров. В Швейцарии с 2001 года ребенок, зачатый искусственным способом с помощью донорской спермы, по достижении совершеннолетия имеет право получить информацию о том, кто является его биологическим отцом. Аналогичные механизмы с 2005 года доступны и в Великобритании. При этом подобные инструменты лишь дают возможность получения информации о биологическом отце, но не позволяют установить юридическую связь между детьми и донором.
Виктория Дергунова
Партнер коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры»:
Донор самостоятельно, при оформлении медицинской карты принимает решение о том, желает ли он раскрыть свою персональную информацию (ФИО, дату рождения, за исключением года, паспортные данные, фактический адрес проживания, телефон) или не желает раскрывать ее.
Донор также вправе раскрыть свою личность не только в медицинской карте, а сделать свою анкету донора открытой для того, чтобы рожденные с помощью его половых клеток дети по достижении 18 лет могли узнать биологического отца или мать. В такой ситуации возникает ряд морально-этических вопросов, которых пытался избежать законодатель введением принципа анонимности, как соотносится право на информацию о своем родителе или ребенке, а также право на общение с ним с правом на соблюдение воли донора сохранить анонимность, если он того желает.
Есть ли какие-то права у детей, зачатых от донорского материала Дурова на связь с ним?
Екатерина Тягай, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper: Отцовство и родительско-детские отношения — не только и не столько биологические категории, сколько правовые. Донор не является отцом детей в юридическом смысле, поэтому взаимных прав и обязанностей не возникает. По Семейному кодексу России лица, состоящие в браке и давшие письменное согласие на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, в случае рождения у них ребенка в результате применения этих методов считаются его родителями.
Если суррогатное материнство совмещено с использованием донорской спермы (как это было в случае с Дуровым, — прим. ред.) или донорских яйцеклеток, у рожденного ребенка будет оформлен только один родитель.
Виктория Дергунова
Партнер коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры»:
Донор генетического материала не принимает на себя обязательства по участию в воспитании и содержании детей, родившихся благодаря использованию соответствующего материала, и у него не возникают родительские права и обязанности в отношении таких детей.
Использование спермы донора для программ суррогатного материнства возможно, по российским законам, только для одиноких женщин. Семейные пары не могут использовать биоматериал донора.
Не должен ли Дуров как-то помогать этим детям, раз он их сам «признал»?
Екатерина Тягай, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper: Донор не является отцом детей в юридическом смысле. Как установил еще в 2017 году Верховный суд России, рождение ребенка с использованием донорского генетического материала не влечет за собой установления родительских прав и обязанностей между донором и ребенком. Причем не важно — известно ли имя донора или нет.
Иски об установлении отцовства в отношении донора невозможны. Наследственные права детей, зачатых с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, возникают только в случае заключения соответствующего договора обоими родителями с детальным урегулированием возникновения родительских прав и обязанностей в отношении детей.
Так, Верховный суд России еще в 2019 году указал, что даже наличие подписи не анонимного донора в графе «муж», не является основанием для установления отцовства донора в отношении ребенка, зачатого с помощью ЭКО и взыскания алиментов на его содержание.
Виктория Дергунова
Партнер коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры»:
Процедура установления отцовства мужчины, который не состоит в браке с матерью ребенка, строго установлена Семейным Кодексом. Она происходит по совместному заявлению отца и матери в органы ЗАГСа, (или по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства в случае смерти матери) или же в судебном порядке. Заявления о признании отцовства, которые размещены в интернете с юридической точки зрения признанием отцовства назвать нельзя.
То есть на долю в Telegram дети Дурова тоже претендовать не могут?
Екатерина Тягай, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper: Нет — к отношениям между донорами и их биологическими детьми не применяются общие правила, регулирующие отношения родителей и детей, — в том числе, нормы о наследовании.
Впрочем, ничего не мешает биологическому отцу составить завещание в пользу любых лиц, включая детей, зачатых и рожденных в результате использования биоматериала. Так что чисто теоретически такая возможность есть, но только если сам Дуров примет такое решение.
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