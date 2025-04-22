В нашем мозге уже 5 бутылочных крышек! Количество микропластика в человеческих тканях растет. Что с этим делать?

Исследования показывают: содержание микропластика в человеческих тканях за последние годы значительно выросло. То есть каждый из нас, вероятно, накапливает в своем организме крошечные частицы полиэтилена, полистирола и других подобных материалов. Более того, ученые стали замечать корреляции между содержанием полимеров в теле и тяжелыми заболеваниями. Впрочем, вопросов пока остается много. Что уже известно? В чем есть сомнения? И можно ли что-то сделать?
Что случилось?
В начале 2025 года группа американских ученых опубликовала работу в журнале Nature Medicine (входит в семейство научных журналов Nature). Команда во главе с Мэтью Дж. Кэмпеном из Университета Нью-Мехико проанализировала образцы органов людей, скончавшихся в 2016 и 2024 годах. В итоге исследователи пришли к весьма тревожным выводам — количество микропластика в более поздних образцах оказалось значительно выше.
Проще говоря, можно предположить, что микропластик не просто попадает в организм человека (как это уже давно было известно), но может там накапливаться. Более того, микропластик в сравнительно большом количестве обнаружен в тканях мозга, хотя еще относительно недавно считалось, что полимеры не могут попасть в этот орган.
Глеб Хрыков
Заместитель главного врача Ленинградской областной клинической больницы:
До недавнего времени считалось, что микропластик не проходит через гематоэнцефалический барьер (специальная система, защищающая центральную нервную систему от токсинов и микроорганизмов, циркулирующих в крови, — прим. Собака.ru).
«Общая массовая концентрация пластика в мозге, проанализированная в этом исследовании, увеличилась примерно на 50% за последние 8 лет», — пишут исследователи в своей научной статье. В образцах 2024 года концентрация частиц полимеров достигла почти 5000 микрограммов на килограмм. Как рассказал The New York Times Мэтью Кэмпен, это означает в среднем примерно по семь граммов микропластика на мозг, что эквивалентно одной одноразовой ложке или пяти крышечкам от бутылок с водой.
То есть в голове у каждого человека по пластмассовой ложке?
Пока делать выводы о том, что в мозгу каждого человека находится такое количество микропластика, рано. Как рассказала все тому же изданию The New York Times Трейси Вудрафф, директор программы по репродуктивному здоровью и окружающей среде Калифорнийского университета в Сан-Франциско, ситуация может быть не такой драматичной.
«Полученные [группой из Нью-Мехико] оценки того, сколько пластика содержится в мозге, кажутся завышенными, — объясняла ученая журналистам, — [однако] это не отменяет того факта, что с течением времени они видят все больше пластика [в исследуемых образцах]. И, говоря по правде, это согласуется с нашими данными о производстве полимеров».
Все это из-за роста производства пластика?
Статья американских ученых не дает ответа на вопрос о причинах такого резкого роста содержания пластика в организме. Более того, она ставит еще больше вопросов.
Логично было бы предположить, что микропластик активнее попадает в организм из-за того, что люди все чаще используют пластиковую тару и посуду. «Микропластика в нашей жизни стало действительно больше, чем было, — подтверждает в беседе с Собака.ru Глеб Хрыков из Ленинградской областной клинической больницы. — И мы используем пластиковую посуду, пластиковые контейнеры для хранения еды».
Однако рост распространения пластика в быту не может полностью объяснить полученные результаты. Дело в том, что в проанализированных американскими учеными образцах куда больше полиэтилена, который был доминирующим полимером в середине XX века, нежели других пластиков, которые получили широкое распространение после 1990-х годов.
Как полагает Мэтью Кэмпен, это может значить, что основную часть микропластика люди получают не напрямую (скажем, отпивая из пластиковой бутылки или разрезая горячий шашлык одноразовым ножом), а как-то иначе — возможно, через пищевую цепочку.
Алексей Киселев
Эксперт по отходам и токсическому загрязнению проекта «Земля касается каждого»:
Если мы привнесли в природу что-то устойчивое и не разлагающееся, то оно логичным образом окажется в пищевой цепочке, по которой дойдет до ее венца — человека.
А микропластик опасен?
Традиционно считается, что сами по себе частицы полимеров химически инертны и не вступают в реакции с организмом. Исходя из такой точки зрения, основные опасности таит не сам пластик, а то, что он на себе несет.
«Микропластик опасен для человека главным образом двумя своими свойствами, — поясняет в беседе с Собака.ru Алексей Киселев из проекта "Земля касается каждого". — Во-первых, тем, что вместе с ним в организм поступают различные добавки — пластификаторы и стабилизаторы. Во-вторых, микропластик абсорбирует загрязнения из окружающей среды и транспортирует их по пищевой цепочке».
Однако, добавляет собеседник редакции, достоверных данных о том, что полимеры сами по себе (без учета загрязнения и добавок) безвредны, также нет. Более того, исследование Мэтью Кэмпена и коллег показывает, что мозг пациентов с деменцией содержал больше микропластика, нежели образцы людей, у которых не было нейродегенеративных заболеваний.
Не менее тревожно выглядят результаты еще одного исследования, проведенного учеными из Техаса и Нью-Мехико. В недавно опубликованном препринте (то есть предварительной публикации, не проходившей научного рецензирования) говорится, что содержание микропластика в плаценте недоношенных детей выше, чем в плаценте родившихся в срок.
Впрочем, говорить о том, что микропластик вызывает преждевременные роды или деменцию, как минимум преждевременно. «[Полученные данные] не устанавливают причинно-следственную связь между наличием частиц [полимеров] в организме и влиянием на здоровье. Для этого необходимы усовершенствования аналитических методов, более сложные дизайны исследований и гораздо более крупные когорты», — говорится в статье Мэтью Кэмпена и коллег.
Алексей Киселев
Эксперт по отходам и токсическому загрязнению проекта «Земля касается каждого»:
Необходимые исследования для выявления прямого влияния какого-то фактора на здоровье длятся годами. Это очень сложные, деликатные медицинские темы, которые за 15 минут вы не решите. Необходима когортная группа: надо набрать определенное количество людей разного пола, возраста, места жительства, расы. После этого за ними надо наблюдать полгода, год, может быть, несколько лет. Однако, думаю, рано или поздно мы все узнаем.
Так а что делать?
Если верна теория американских ученых о том, что основная доля микропластика попадает в организм человека не непосредственно из пластиковой тары, а из природы, то борьба с ростом содержания полимеров в тканях будет сложной. Как настаивает Алексей Киселев из проекта «Земля касается каждого» у людей сейчас нет надежных способов изъять из природы уже попавшие в нее частицы.
«Эта история с нами на столетия, пока не появится тот, кто придумает, как ее решить», — констатирует собеседник редакции. При этом он настаивает, что подобные исследования являются лишним поводом для снижения производства пластика. «Как говорится, чтобы из ванной перестала выливаться вода, кран в любом случае надо закрыть, а потом думать, что с этим делать», — констатирует он.
Пока же людям остается делать все, что в их силах, чтобы минимизировать непосредственный контакт с микроскопическими частицами полимеров. Для этого следует придерживаться простых правил: минимизировать кипячение воды в пластиковых чайниках, не разогревать еду в пластиковой таре, не заваривать чай в пакетиках, не пользоваться пластиковыми вещами с трещинами и другими повреждениями.
Текст: Константин Крылов, Дарья Скаянская
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