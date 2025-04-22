В нашем мозге уже 5 бутылочных крышек! Количество микропластика в человеческих тканях растет. Что с этим делать?

А микропластик опасен?

Традиционно считается, что сами по себе частицы полимеров химически инертны и не вступают в реакции с организмом. Исходя из такой точки зрения, основные опасности таит не сам пластик, а то, что он на себе несет.

«Микропластик опасен для человека главным образом двумя своими свойствами, — поясняет в беседе с Собака.ru Алексей Киселев из проекта "Земля касается каждого". — Во-первых, тем, что вместе с ним в организм поступают различные добавки — пластификаторы и стабилизаторы. Во-вторых, микропластик абсорбирует загрязнения из окружающей среды и транспортирует их по пищевой цепочке».

Однако, добавляет собеседник редакции, достоверных данных о том, что полимеры сами по себе (без учета загрязнения и добавок) безвредны, также нет. Более того, исследование Мэтью Кэмпена и коллег показывает, что мозг пациентов с деменцией содержал больше микропластика, нежели образцы людей, у которых не было нейродегенеративных заболеваний.

Не менее тревожно выглядят результаты еще одного исследования, проведенного учеными из Техаса и Нью-Мехико. В недавно опубликованном препринте (то есть предварительной публикации, не проходившей научного рецензирования) говорится, что содержание микропластика в плаценте недоношенных детей выше, чем в плаценте родившихся в срок.

Впрочем, говорить о том, что микропластик вызывает преждевременные роды или деменцию, как минимум преждевременно. «[Полученные данные] не устанавливают причинно-следственную связь между наличием частиц [полимеров] в организме и влиянием на здоровье. Для этого необходимы усовершенствования аналитических методов, более сложные дизайны исследований и гораздо более крупные когорты», — говорится в статье Мэтью Кэмпена и коллег.