Икона российского интернета Павел Дуров отмечает 40-летие! Пересказываем жизнь легенды его же словами!

Павлу Дурову, которому мы обязаны появлением «ВКонтакте» и Telegram, сегодня 40 лет. Сегодня он один из самых известных россиян, а за его делом во Франции следят журналисты ведущих изданий мира. Павел всегда был известен своей немногословностью, и непубличностью. Однако то, что он все же говорил или писал, запоминалось надолго. Напоминаем биографию легенды российской IT-индустрии в его собственных цитатах (некоторые из них вы, вероятно, прочитаете впервые!).
Детство
«Я родился в 1984-м — довольно интересное время для появления на свет. Когда мне было четыре, моя семья переехала в Италию, так что я мог воочию сравнить опыт жизни в Турине с тем, что я видел в СССР. Я понял, что капиталистическая система и свободный рынок очевидно лучше, по крайней мере, для меня».
«Когда после крушения Советского Союза мы вернулись в Россию, там был хаос. Мой отец — он был известным ученым, занимавшимся древнеримской литературой — получил место на одном из факультетов Санкт-Петербургского Государственного университета. Опыт жизни в России сильно отличался [от Италии], но все еще я наслаждался им. В 90-е в России были экспериментальные школы, в которых вас могли учить буквально всему, у нас было шесть иностранных языков, а математика и химия преподавались на уровне спецшколы».
«Мой старший брат становился победителем международных олимпиад по математике и программированию... я всего лишь побеждал на местных олимпиадах, был лучшим учеником в школе, он же был просто лучшим. Мы оба были одержимы программированием и разработкой. Из Италии мы привезли компьютер IBM PC/XT, так что в 90-е мы были одной из немногих семей в России, в которой могли позволить себе учиться программированию».
Из интервью Такеру Карлсону (апрель 2024 года)
Павел Дуров на конференции Token2049 в Дубае (2024 год)
Основание «ВКонтакте»
«Первоначально в Рунете существовало несколько отдельных форумов разных факультетов СПбГУ. В то время я занимался виртуальной жизнью своего факультета на сайте durov.com. В определённый момент мы с коллегами с других факультетов решили, что виртуальная жизнь в рамках собственных факультетов исчерпала себя и уже не достаточно интересна. Возникла идея создать единый сайт с общим для всех студентов СПбГУ форумом. Это хобби, так как сайт некоммерческий. Но мне нравится смотреть, как форум приносит пользу людям. Бывшие одноклассники находят друг друга. Знакомятся студенты огромного Университета. Устанавливаются контакты, рождаются идеи».
Из интервью газете «Студень» (февраль-март 2006)
«Некоммерческий, но посещаемый сайт можно сделать сверхприбыльным, если размещать на нем много баннерной рекламы. У нас более долгосрочные цели. [Запущенный мной в 2003 году] форум [для выпускников СПбГУ spbgu.ru] должен войти в тройку самых посещаемых комьюнити ресурсов в России. Поддержка со стороны российского студенчества сделает успешными интернет-проекты, которые я буду запускать в будущем».
Из интервью газете «Деловой Петербург» (июнь 2006)
«Если полгода назад [весной 2006 года], кто-нибудь сказал, что я создам еще один студенческий проект (кроме форума spbgu.ru), то я бы не поверил... Зачем создателю форума конкурировать самому с собой? Однако речь идет не о новом форуме и не о еще одном сайте для публичного общения. Новый проект ВКонтакте.ру — закрытый каталог студентов и выпускников элитных вузов России, который позволит друзьям всегда оставаться в контакте».
«[Чем "ВКонтакте.ру" будет отличаться от уже существующих баз выпускников?] Во-первых, он предназначен не столько для выпускников, сколько для студентов. Но если сравнивать именно с базами выпускников, то, думаю, сайт отличается от них так же, как автомобиль отличается от лошади».
«[Каки я все успеваю?] После окончания университета я взял за правило спать и есть в два раза реже, чем обычно делают люди. В моем случае это привело к улучшению самочувствия и увеличению работоспособности. Но студентам так делать не советую».
Из интервью газете «Студень» (ноябрь 2006)
Владелец крупнейшей соцсети в России
«Так получилось, что я никогда нигде не работал на постоянной основе. Будучи студентом, я брал сдельную плату за завершенные проекты: создание сайтов, написание статей, организацию мероприятий. Затем появился "ВКонтакте", и здесь зарплата уже не имела значения, так как я занимался тем, что люблю. Я до сих пор не воспринимаю деятельность "ВКонтакте" как работу, это слишком интересное занятие, чтобы его так называть».
«С работой во "ВКонтакте" совместимо все, кроме низкого интеллекта и трусости».
Из интервью Собака.ru (февраль 2013)
«Все можно делать быстро. Первую версию "ВКонтакте" в 2006 году я собрал за месяц. Расти она стала сразу. Вопреки расхожему мнению, работа делается либо быстро и качественно, либо долго и плохо. Все *нужно* делать быстро. Вместе с "ВКонтакте" в 2006 году возникло еще несколько сайтов с той же концепцией. Сейчас они забыты только потому, что ВКонтакте развивался быстрее».
«Люди – не идиоты. Они чувствуют — часто подсознательно — качество того, что Вы предлагаете. Каждая приятная мелочь и продуманная деталь, сколь бы несущественной она ни казалось, приносит новых преданных пользователей».
Из поста Павла Дурова во «ВКонтакте» (октябрь 2016)
Павел Дуров
Из поста Павла Дурова во «ВКонтакте»:
Страх не имеет смысла. За время управления ВКонтакте было многое — DDoS-атаки, уголовные дела, акционерные войны, плавящиеся сервера, медийные войны, иски, интриги. Эмоции не продуктивны — делайте то, что нужно сделать.
Принципы важнее выгоды. ВКонтакте отстаивал интересы пользователей, пока его конкуренты предавали их в угоду рекламодателям, акционерам, чиновникам. Принесение блага другим — единственно возможная причина истинного успеха.
Основание Telegram
«Друзья в социальных сетях — явление из 2010 года. Все, кто нужен, давно в мессенджерах. Поддерживать устаревающие списки друзей в публичных сетях бессмысленно и долго. Читать чьи-то новости — засорение мозга. Чтобы расчистить место для нового, нужно не бояться избавляться от старого багажа – устаревающих идей, представлений, связей, мест работы. Говорят, что лучшее — враг хорошего. Но верно и то, что хорошее — враг лучшего. Единственная преграда на пути к лучшему – цепляться за то хорошее, что уже есть».
Из поста Павла Дурова во «ВКонтакте» (апрель 2017)
«Идея Telegram пришла ко мне, когда мы еще находились в России — это была очень стрессовая ситуация, когда вооруженные люди ломились ко мне в дом, потому что я отказывался разобраться с теми самыми оппозиционными сообществами. Именно тогда я осознал, что не существует безопасного средства связи. Тогда я сказал себе: "Это может быть неплохой идеей!"».
«Мой брат-гений создал стандарт шифрования, который мы используем по сегодняшний день с незначительными изменениями. Я больше отвечал за пользовательский интерфейс, и за то, как приложение работает, какие возможности предоставляет».
Из интервью Такеру Карлсону (апрель 2024 года)
Владелец Telegram
«Как велика наша экосистема? Почти 900 млн активных пользователей в месяц, 360 млн взаимодействий с мини-приложением в месяц. Мы легко можем удвоить эти показатели».
Из выступления Павла Дурова на конференции Token2049 (апрель 2024)
«Я на 100 % владею Telegram, что довольно необычно [для таких компаний]. Я вообще старался держаться подальше от больших инвестиционных капиталов на ранней стадии развития. Я хотел быть независимым и понимал, что наша миссия не обязательно будет совместима с целями инвестиционных фондов».
«Мы используем единый стандарт к любой стороне [политической борьбы], мы не даем предпочтения оппозиции или властям. Не то чтобы нам все равно, но нам кажется важным существование нейтральной платформы, которую могут использовать все голоса. Мне кажется, что такое соревнование идей ведет нас к прогрессу и лучшему миру для всех».
Из интервью Такеру Карлсону (апрель 2024 года)
«Если люди не пересекают "красные линии", я не думаю, что мы должны контролировать, то, как они выражают себя».
Из интервью The Financial Times (март 2024)
Павел Дуров
Из поста Павла Дурова социальных сетях (цитата по РБК):
Некоторые люди боятся, что искусственный интеллект поработит человечество. Но в каком-то смысле у него это уже получилось — через алгоритмы, рекомендующие контент. По мере того как наша цивилизация становится все эффективнее в создании развлечений, она может стать слишком развлекательной, чтобы оставаться эффективной.
Давление на Telegram и задержание во Франции
«Telegram — большая платформа, и мы получаем множество запросов [на контроль за контентом]. Некоторые были вполне легитимны — к примеру, была группа людей, которая занималась терроризмом и публиковала такие вещи, с которыми не может согласиться ни один приличный человек, — мы отреагировали на этот запрос. Но в других случаях мы будем стоять на наших позициях относительно ценности свободы слова».
«Когда я последний раз был в США, я взял с собой инженера, который работал над Telegram. Его попытались завербовать [агенты ФБР], во всяком случае, такова моя интерпретация, во всяком случае, это то, что он мне сказал. Спецслужбы интересовало то, какие библиотеки я интегрировал в Telegram, они пытались убедить его использовать определенные инструменты с открытым кодом в Telegram, интегрировать их в код приложений, что в моем понимании могло стать уязвимостью, которое позволит правительству [следить за пользователями]. Любому правительству, потому что дыра — это дыра».
Из интервью Такеру Карлсону (апрель 2024 года)
«В прошлом месяце (то есть в августе 2024 года, — прим. Собака.ru) меня допрашивала полиция в течение 4 дней после прибытия в Париж. Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, потому что французские власти не получили ответов от Telegram».
«Все это не означает, что Telegram идеален. Даже тот факт, что власти могут быть сбиты с толку, куда отправлять запросы, — это то, что нам следует улучшить. Но утверждения в некоторых СМИ о том, что Telegram — это своего рода анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности».
«Использование законов эпохи до смартфонов для обвинения генерального директора в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он управляет, является ошибочным подходом. Создание технологий само по себе достаточно сложно. Ни один новатор никогда не создаст новые инструменты, если он знает, что может быть привлечен к личной ответственности за потенциальное злоупотребление этими инструментами».
Из поста Павла Дурова в Telegram (сентябрь 2024)
Павел Дуров
Из интервью Такеру Карлсону
Для меня главный приоритет в жизни — свобода, и как только ты начинаешь покупать вещи, это начинает тебя привязывать к физическому пространству. Я ничего не имею против людей, которые покупают недвижимость, но это не то, что мне подходит. Кроме того, мой приоритет — сосредоточиться на Telegram. Я знаю, что если я куплю дом или бизнес-джет, я буду проводить время, пытаясь обустроить их, это потребует больших усилий и времени. Как по мне, я лучше будут решать, как миллиарды людей будут коммуницировать, чем выбирать обивку на креслах.
Текст: Константин Крылов, Алена Соколова
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