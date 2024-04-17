Павел Дуров дал (очень подробное) интервью Такеру Карлсону: о детстве, Илоне Маске и цели в жизни. Пересказываем важное!

О детстве

Я родился в 1984-м — довольно интересное время для появления на свет. Когда мне было четыре, моя семья переехала в Италию, так что я мог воочию сравнить опыт жизни в Турине с тем, что я видел в СССР. Я понял, что капиталистическая система и свободный рынок очевидно лучше, по крайней мере, для меня.

<…>

Учась в Италии, я становился европейцем. Когда я только пошел в школу, я даже не говорил по-итальянски. Я знал только одно слово. Учителя говорили, что этот парень вряд ли добьется успеха, но к концу первого года я стал вторым учеником в классе, а после второго — лучшим. Это еще раз показало мне, что в честной соревновательной системе ты можешь бросать вызов [таким же, как ты] и побеждать.

Когда после крушения Советского Союза мы вернулись в Россию, там был хаос. Мой отец — он был известным ученым, занимавшимся древнеримской литературой — получил место на одном из факультетов Санкт-Петербургского Государственного университета. Опыт жизни в России сильно отличался [от Италии], но все еще я наслаждался им. В 90-е в России были экспериментальные школы, в которых вас могли учить буквально всему, у нас было шесть иностранных языков, а математика и химия преподавались на уровне спецшколы.

<...>

Мой старший брат — в Италии его даже показывали по телевидению как мальчика, который мог в 10 лет решать квадратные уравнения, — становился победителем международных олимпиад по математике и программированию. Я всего лишь побеждал на местных олимпиадах, был лучшим учеником в школе, он же был просто лучшим. Мы оба были одержимы программированием и разработкой. Из Италии мы привезли компьютер IBM PC/XT, так что в 90-е мы были одной из немногих семей в России, в которой могли позволить себе учиться программированию.