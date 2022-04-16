В Москве рассмотрят иск к Apple из‑за ухода компании из России. Роспотребнадзор поучаствует в судебном процессе

В Пресненском суде Москвы начнется рассмотрение иска к фирме ООО «Эппл Рус», российскому филиалу Apple. Как сообщают «Известия», первое заседание суда состоится в ближайшее время.
По словам главы «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова, организация требует признать противоправными действия ответчика, который приостановил импорт, продажу и техобслуживание продукции в России, а еще настаивает на том, чтобы компания прекратила эти действия. Также суд должен арестовать счета и имущество дочерней структуры. По данным «Известий», в судебном процессе примет участие Роспотребнадзор.
«Мы ждем этого заседания, так как получаем сотни жалоб российских потребителей, которые начали сталкиваться со снижением качества работы приобретенных потребителями устройств. В том числе с отключением Apple Pay, удалением из App Store популярных приложений и другими подобными действиями компании, которые затрудняют использование техники», — отметил Олег Павлов.
Он добавил, что компания своими действиями лишает российских потребителей тех функций, на которые они рассчитывали при покупке товаров Apple.
Напомним, 2 марта Apple объявила о приостановке продаж техники в России. 8 марта компания отключила для пользователей из России доступ к онлайн-презентации новых продуктов на официальном сайте и YouTube-канале. В ходе презентации в Купертино Apple представила бюджетный iPhone SE, новый iPad Air и компактный компьютер Mac Studio на базе M1 Max и M1 Ultra. Еще одной новинкой стал монитор Studio Display. Накануне Apple также выпустила обновление iOS 15.4.
Ранее ретейлеры оценили запасы техники Apple и Samsung в российских магазинах. Смартфонов и других продуктов данных брендов хватит на два-три месяца продаж.
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