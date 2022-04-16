В Москве рассмотрят иск к Apple из‑за ухода компании из России. Роспотребнадзор поучаствует в судебном процессе

По словам главы «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова, организация требует признать противоправными действия ответчика, который приостановил импорт, продажу и техобслуживание продукции в России, а еще настаивает на том, чтобы компания прекратила эти действия. Также суд должен арестовать счета и имущество дочерней структуры. По данным «Известий», в судебном процессе примет участие Роспотребнадзор.

«Мы ждем этого заседания, так как получаем сотни жалоб российских потребителей, которые начали сталкиваться со снижением качества работы приобретенных потребителями устройств. В том числе с отключением Apple Pay, удалением из App Store популярных приложений и другими подобными действиями компании, которые затрудняют использование техники», — отметил Олег Павлов.

Он добавил, что компания своими действиями лишает российских потребителей тех функций, на которые они рассчитывали при покупке товаров Apple.