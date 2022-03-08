Apple представила новый бюджетный iPhone SE — с таким же чипом, как на iPhone 13

Сегодня, 8 марта, американская компания Apple проводит презентацию своих новых продуктов в Купертино. Примерно за полчаса до старта российским пользователям все же разблокировали доступ к онлайн-трансляции на YouTube. Среди новинок представили обновленную версию iPhone SE.
iPhone SE теперь имеет процессор А15, как и в iPhone 13, а также поддержку сетей 5G. Кроме того, его отличают более прочное стекло, а также лучшая защита от влаги и пыли.
Стоимость смартфона составляет составила от 429 долларов. В продажу он поступит 18 марта 2022 года. При этом неизвестно, будет ли продаваться обновленный iPhone SE на территории России.
Кроме того, iPhone 13 и 13 Pro, которые будут выпущены в новых зеленых оттенках. Новинки можно будет заказать в США уже 11 марта.
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