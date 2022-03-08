Apple представила новый бюджетный iPhone SE — с таким же чипом, как на iPhone 13

iPhone SE теперь имеет процессор А15, как и в iPhone 13, а также поддержку сетей 5G. Кроме того, его отличают более прочное стекло, а также лучшая защита от влаги и пыли.

Стоимость смартфона составляет составила от 429 долларов. В продажу он поступит 18 марта 2022 года. При этом неизвестно, будет ли продаваться обновленный iPhone SE на территории России.