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Технологии

Apple представила новый бюджетный iPhone SE — с таким же чипом, как на iPhone 13

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Сегодня, 8 марта, американская компания Apple проводит презентацию своих новых продуктов в Купертино. Примерно за полчаса до старта российским пользователям все же разблокировали доступ к онлайн-трансляции на YouTube. Среди новинок представили обновленную версию iPhone SE.

Онлайн-презентация Apple

iPhone SE теперь имеет процессор А15, как и в iPhone 13, а также поддержку сетей 5G. Кроме того, его отличают более прочное стекло, а также лучшая защита от влаги и пыли.

Стоимость смартфона составляет составила от 429 долларов. В продажу он поступит 18 марта 2022 года. При этом неизвестно, будет ли продаваться обновленный iPhone SE на территории России.

Кроме того, iPhone 13 и 13 Pro, которые будут выпущены в  новых зеленых оттенках. Новинки можно будет заказать в США уже 11 марта.

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