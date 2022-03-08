Apple представила еще одну новинку — монитор Studio Display

К основным особенностями можно отнести: узкие рамки, полностью алюминиевый корпус и дизайн, похожий на 24-дюймового iMac. Его экран можно наклонить до 30 градусов. Также новая модель имеет дисплей 27 дюймов с поддержкой TrueTone, 5K retina, фронтальную камеру 12 МП и три порта USB-C и Thunderbolt.

Его стоимость в США — 1599 долларов. Продажи всех новинок начнутся 18 марта.