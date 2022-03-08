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Технологии

Apple представила еще одну новинку — монитор Studio Display

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Сегодня, 8 марта, американская компания Apple провела презентацию своих новых продуктов в Купертино.  В финале онлайн-мероприятия Apple представила монитор Studio Display.

К основным особенностями можно отнести: узкие рамки, полностью алюминиевый корпус и дизайн, похожий на 24-дюймового iMac. Его экран можно наклонить до 30 градусов. Также новая модель имеет дисплей 27 дюймов с поддержкой TrueTone, 5K retina, фронтальную камеру 12 МП и три порта USB-C и Thunderbolt.

Его стоимость в США — 1599 долларов. Продажи всех новинок начнутся 18 марта.

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