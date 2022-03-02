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Apple приостановила продажи техники в России и ограничила работу Apple Pay

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Компания Apple приостановила продажи техники в России и ограничила работу платежного сервиса Apple Pay. Решение принято из-за «специальной военной операции» на территории Украины.

Songquan Deng / Shutterstock.com

Страница онлайн-продаж на официальном русскоязычном сайте компании не работает, показывая пользователям черный экран: «Магазин Apple Store в данный момент закрыт». Кроме того, Apple ограничила работу платежного сервиса Apple Pay. Для всех российских банков или только тех, которые попали под санкции — не уточняется.

Скриншот станицы Apple Store на официальном русскоязычном сайте

Из заявления Apple, цитата по TechCrunch:

Мы глубоко обеспокоены «специальную военную операцию» (мы вынуждены изменить формулировку по требованию Роскомнадзора, — прим. ред) России в Украину и поддерживаем всех людей, которые страдают в результате насилия. Мы поддерживаем гуманитарные усилия, оказываем помощь в связи с разворачивающимся кризисом с беженцами и делаем все возможное, чтобы поддержать наши команды в регионе.

Мы предприняли ряд действий в ответ на вторжение. Мы приостановили все продажи продукции в России. На прошлой неделе мы остановили весь экспорт в наш канал продаж в стране. Apple Pay и другие услуги были ограничены. RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания в App Store за пределами России. И мы отключили как пробки, так и живые элементы в Apple Maps в Украине в качестве меры безопасности и предосторожности для граждан Украины.

Мы продолжим оценивать ситуацию и связываемся с соответствующими правительствами о предпринимаемых нами действиях. Мы присоединяемся ко всем тем во всем мире, кто призывает к миру.

Военная операция на Украине: хронология, реакция и санкции (Статья обновляется)

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