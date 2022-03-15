Apple выпустила обновление iOS 15.4. В нем распознавание Face ID с маской и эмодзи беременного мужчины

Теперь владельцы iPhone 12 и более поздних моделей смогут разблокировать смартфон, не снимая защитной маски. Face ID сканирует область вокруг глаз и позволяет пользоваться всеми возможностями сканера без ограничений.

Также в весеннем обновлении появилось 37 новых эмодзи и обновились оттенки кожи для уже существующих. Среди новых эмодзи: тролль, кораллы, бобы, диско-шар, беременный мужчина и другое. Помимо этого, в iOS 15.4 есть возможность добавлять заметки к паролям в «Связке ключей» и выбирать имя для почты в iCloud+.