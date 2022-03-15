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Apple выпустила обновление iOS 15.4. В нем распознавание Face ID с маской и эмодзи беременного мужчины

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Компания Apple выпустила обновления версии iOS 15.4, iPadOS 15.4, macOS 12.3, watchOS 8.5 и tvOS 15.4. Рассказываем, что интересного появилось у пользователей яблочной продукции.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Теперь владельцы iPhone 12 и более поздних моделей смогут разблокировать смартфон, не снимая защитной маски. Face ID сканирует область вокруг глаз и позволяет пользоваться всеми возможностями сканера без ограничений.

Также в весеннем обновлении появилось 37 новых эмодзи и обновились оттенки кожи для уже существующих. Среди новых эмодзи: тролль, кораллы, бобы, диско-шар, беременный мужчина и другое. Помимо этого, в iOS 15.4 есть возможность добавлять заметки к паролям в «Связке ключей» и выбирать имя для почты в iCloud+.

Есть также одна функция, которая не добралась до России, и пока доступна только для пользователей в США — Tap to Pay. С ее помощью можно превратить iPhone в терминал бесконтактной оплаты.

Для macOS и iPadOS придумали опцию, которая называется «Универсальное управление». Благодаря этой функции можно с компьютера Mac управлять другими компьютерами или iPad, используя одну клавиатуру и трекпад.

Напомним, 8 марта, американская компания Apple провела презентацию своих новых продуктов в Купертино. Там представили обновленную версию iPhone SEмонитор Studio Displayновый iPad Air и другое.

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