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Технологии

Apple показала новый компактный компьютер Mac Studio

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Сегодня, 8 марта, американская компания Apple проводит презентацию своих новых продуктов в Купертино. Одна из новинок —Mac Studio, новый компактный компьютер на базе M1 Max и M1 Ultra.

Он имеет два больших кулера, четыре порта ThunderBolt 4 и разъем для наушников. Как утверждают в Apple, работать он будет практически бесшумно. При этом компьютер полностью алюминиевый, 7,7 дюймов в ширину, 3,7 дюйма в высоту.

Стоимость США на M1 Max — от 1999 долларов, на M1 Ultra — от 3999 долларов. Продажи стартуют 18 марта.

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