Apple показала новый компактный компьютер Mac Studio

Он имеет два больших кулера, четыре порта ThunderBolt 4 и разъем для наушников. Как утверждают в Apple, работать он будет практически бесшумно. При этом компьютер полностью алюминиевый, 7,7 дюймов в ширину, 3,7 дюйма в высоту.