Ретейлеры оценили запасы техники Apple и Samsung в российских магазинах. Смартфонов и других продуктов данных брендов хватит на два-три месяца продаж.
О том, что в среднем запаса техники брендов хватит на два-три месяца, сообщил РБК представитель «Ситилинка». Аналогичную оценку дает источник в другой крупной ретейлерской сети. При этом у некоторых продавцов уже наблюдается дефицит iPhone 11 и 12 — так как смартфонами данных поколений торгуют уже несколько лет и теперь распродаются остатки со складов.
«Мы торгуем оставшимся товаром со склада, iPhone 11 и 12 продаются в России уже несколько лет, их запасы были небольшими. Кроме того, после роста цен стоимость этих моделей оказалась более доступной по сравнению с новыми моделями. Сейчас iPhone 12 Pro Max стоит примерно столько же, сколько и iPhone 13 Pro Max полгода назад», — отметил сотрудник одной из крупных сетей.
Напомним, 2 марта Apple объявила о приостановке продаж техники в России. Решение было принято из-за «специальной военной операции» на территории Украины. 8 марта компания отключила для пользователей из России доступ к онлайн-презентации новых продуктов на официальном сайте и YouTube-канале. В ходе презентации в Купертино Apple представила бюджетный iPhone SE, новый iPad Air и компактный компьютер Mac Studio на базе M1 Max и M1 Ultra. Еще одной новинкой стал монитор Studio Display. Накануне Apple также выпустила обновление iOS 15.4.
За последние три недели стоимость техники Apple в России увеличилась в несколько раз. iPhone подорожали на четверть, ценник за некоторые ноутбуки вырост почти на 150%. Также компания отказалась от продаж в России новых устройств, представленных на весенней презентации в Купертино.
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