О том, что в среднем запаса техники брендов хватит на два-три месяца, сообщил РБК представитель «Ситилинка». Аналогичную оценку дает источник в другой крупной ретейлерской сети. При этом у некоторых продавцов уже наблюдается дефицит iPhone 11 и 12 — так как смартфонами данных поколений торгуют уже несколько лет и теперь распродаются остатки со складов.

«Мы торгуем оставшимся товаром со склада, iPhone 11 и 12 продаются в России уже несколько лет, их запасы были небольшими. Кроме того, после роста цен стоимость этих моделей оказалась более доступной по сравнению с новыми моделями. Сейчас iPhone 12 Pro Max стоит примерно столько же, сколько и iPhone 13 Pro Max полгода назад», — отметил сотрудник одной из крупных сетей.