18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

Компания Apple запретила россиянам просмотр своей весенней презентации на YouTube

Поделиться:

Россияне не смогут посмотреть презентацию новой техники Apple, которая состоится 8 марта. Американская компания отключила для пользователей России доступ к онлайн-мероприятию на официальном сайте и на YouTube.

Shutterstock

«Видео недоступно. Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране», — такое уведомление появилось на YouTube-канале компании. Жители России также не смогут посмотреть презентацию на сайте Apple. На русской версии сайта нет анонса, который размещен на американском сайте apple.com.

Напомним, предполагается, что 8 марта Apple презентует новый iPhone SE. Есть информация, что по дизайну эта модель не сильно изменится, но в нее встроят более быстрый процессор и предусмотрят поддержку 5G.

Apple пообещала «ограничить работу сервисов». Что это значит? Пора отключать автообновление?

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: