Компания Apple запретила россиянам просмотр своей весенней презентации на YouTube

«Видео недоступно. Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране», — такое уведомление появилось на YouTube-канале компании. Жители России также не смогут посмотреть презентацию на сайте Apple. На русской версии сайта нет анонса, который размещен на американском сайте apple.com.

Напомним, предполагается, что 8 марта Apple презентует новый iPhone SE. Есть информация, что по дизайну эта модель не сильно изменится, но в нее встроят более быстрый процессор и предусмотрят поддержку 5G.