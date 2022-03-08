Компания Apple запретила россиянам просмотр своей весенней презентации на YouTube

Россияне не смогут посмотреть презентацию новой техники Apple, которая состоится 8 марта. Американская компания отключила для пользователей России доступ к онлайн-мероприятию на официальном сайте и на YouTube.
«Видео недоступно. Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране», — такое уведомление появилось на YouTube-канале компании. Жители России также не смогут посмотреть презентацию на сайте Apple. На русской версии сайта нет анонса, который размещен на американском сайте apple.com.
Напомним, предполагается, что 8 марта Apple презентует новый iPhone SE. Есть информация, что по дизайну эта модель не сильно изменится, но в нее встроят более быстрый процессор и предусмотрят поддержку 5G.
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