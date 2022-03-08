18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

Apple презентовала новый iPad Air. Вот его особенности

Поделиться:

Сегодня, 8 марта, американская компания Apple проводит презентацию своих новых продуктов в Купертино. Помимо обновленной версии iPhone SE, компания показала новый iPad Air.

Онлайн-презентация Apple

Новый продукт Apple оснащен чипом М1, как и на iPad Pro, и имеет поддержку 5G. Также он имеет широкоугольную 12-мегапиксельную фронтальную камеру. Планшет будет иметь следующие расцветки: черный, белый, золотой, розовый и цвет морской волны. Основная память — от 64 или 256 ГБ.

Стоимость нового iPad Air в США составит от 599 долларов. Продажи стартуют 18 марта.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: