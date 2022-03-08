Apple презентовала новый iPad Air. Вот его особенности

Новый продукт Apple оснащен чипом М1, как и на iPad Pro, и имеет поддержку 5G. Также он имеет широкоугольную 12-мегапиксельную фронтальную камеру. Планшет будет иметь следующие расцветки: черный, белый, золотой, розовый и цвет морской волны. Основная память — от 64 или 256 ГБ.

Стоимость нового iPad Air в США составит от 599 долларов. Продажи стартуют 18 марта.