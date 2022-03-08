Apple презентовала новый iPad Air. Вот его особенности

Сегодня, 8 марта, американская компания Apple проводит презентацию своих новых продуктов в Купертино. Помимо обновленной версии iPhone SE, компания показала новый iPad Air.
Новый продукт Apple оснащен чипом М1, как и на iPad Pro, и имеет поддержку 5G. Также он имеет широкоугольную 12-мегапиксельную фронтальную камеру. Планшет будет иметь следующие расцветки: черный, белый, золотой, розовый и цвет морской волны. Основная память — от 64 или 256 ГБ.
Стоимость нового iPad Air в США составит от 599 долларов. Продажи стартуют 18 марта.
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