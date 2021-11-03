Власти Москвы и Подмосковья не будут продлевать нерабочие дни

В Москве сохранится домашний режим для людей старше 60 лет, около 30% сотрудников компаний переведут на удаленную работу. Также вход в музеи и театры с 8 ноября будет производиться по QR-кодам.

Собянин заявил, что стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве разрешает не продлевать режим нерабочих дней.

«В Москве динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», — сказал мэр.

Аналогичное решение принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он заявил, что нерабочие дни в Московской области не продлят. Но ряд ограничений останется.

«Ситуация с коронавирусом в Подмосковье постепенно стабилизируется — спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга могут продлить нерабочие дни по коронавирусу после 8 ноября. Но с некоторыми изменениями — в частности, открыть заведения общепита и торговые центры для посещения по QR-кодам.

Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун.