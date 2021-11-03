После 8 ноября в Петербурге могут продлить нерабочие дни по коронавирусу. Но с некоторыми изменениями — в частности, открыть заведения общепита и торговые центры для посещения по QR-кодам.
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Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на информированного источника, в настоящий момент властями Петербурга рассматриваются несколько вариантов продления ограничений по коронавирусу, введенных на период нерабочих дней. В частности, в городе могут перевести на дистанционный формат работы бюджетников и госслужащих, а также открыть общепит, торговые центры и сферу услуг, но ограничить доступ туда QR-кодами.
«Окончательного решения на этот счет пока нет. Но пока что ситуация развивается не самым благополучным образом. Поэтому с очень высокой долей вероятности придется задействовать именно такой сценарий», — отметил источник издания.
Сейчас в Смольном выражают беспокойство большим количеством петербуржцев, которые на время нерабочих дней покинули город — в том числе уехали за границу, а также недостаточно высокими темпами вакцинации. «К тому же у нас, зачастую, у людей наблюдается долгий разрыв между первой дозой вакцины и второй. В таких условиях коллективный иммунитет также не может сформироваться на нужном уровне. Все это заставляет склоняться к негативному варианту развития событий и ужесточению ограничений», — резюмировал источник.
Напомним, ранее власти Петербурга заявили, что позитивной динамики по коронавирусу в городе не наблюдается. Несмотря на введение нерабочих дней число заболевших растет, переломить ситуацию пока не удается.
Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут.
В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун. После того, как его снимут, общепиту и развлекательным площадкам будет разрешено работать исключительно до 23:00.
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