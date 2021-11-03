Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на информированного источника, в настоящий момент властями Петербурга рассматриваются несколько вариантов продления ограничений по коронавирусу, введенных на период нерабочих дней. В частности, в городе могут перевести на дистанционный формат работы бюджетников и госслужащих, а также открыть общепит, торговые центры и сферу услуг, но ограничить доступ туда QR-кодами.

«Окончательного решения на этот счет пока нет. Но пока что ситуация развивается не самым благополучным образом. Поэтому с очень высокой долей вероятности придется задействовать именно такой сценарий», — отметил источник издания.

Сейчас в Смольном выражают беспокойство большим количеством петербуржцев, которые на время нерабочих дней покинули город — в том числе уехали за границу, а также недостаточно высокими темпами вакцинации. «К тому же у нас, зачастую, у людей наблюдается долгий разрыв между первой дозой вакцины и второй. В таких условиях коллективный иммунитет также не может сформироваться на нужном уровне. Все это заставляет склоняться к негативному варианту развития событий и ужесточению ограничений», — резюмировал источник.

Напомним, ранее власти Петербурга заявили, что позитивной динамики по коронавирусу в городе не наблюдается. Несмотря на введение нерабочих дней число заболевших растет, переломить ситуацию пока не удается.