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Чем россияне займутся в период нерабочих дней по коронавирусу? Вот топ активностей

В период нерабочих дней, введенных в России с 30 октября по 7 ноября в целях предотвращения распространения коронавируса, россияне планируют учиться, работать и заниматься хобби. А вы уже придумали, чем заняться?

Фото: Shutterstock.com

 

В пятерку активностей-лидеров вошли новое онлайн-образование, работа, хобби, времяпрепровождение с семьей, просмотр фильмов и сериалов. Остальные респонденты предпочитают заняться уборкой, провести время с друзьями, бездельничать, поехать на дачу или за город, даже в путешествие, а также развлекаться по полной, искать новую работу и шопиться онлайн. Об этом говорят результаты опроса, проведенного GeekBrains — ими с редакцией «Собака.ru» поделилась пресс-служба портала.

Чем россияне займутся в период нерабочих дней?

  • Будут учиться, найдут новое онлайн-образование (45%)
  • Работать (42,3%)
  • Заниматься хобби — читать, слушать музыку или вязать (34,8%)
  • Проводить время с семьей (33,5%)
  • Будут учиться там, где учатся сейчас (18,8%)
  • Смотреть сериалы и фильмы (17,7%)
  • Заниматься уборкой (17,6%)
  • Проводить время с друзьями (15,1%)
  • Бездельничать (6,9%)
  • Поедут на дачу или за город (6,5%)
  • Отправятся в путешествие (6,5%)
  • Будут «гулять по полной» (4,9%)
  • Искать новую работу (4,6%)
  • Займутся онлайн-шопингом (3,2%)

Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун. 

В Петербурге вводят систему QR-кодов. Как их получить, сколько они действуют, дают ли их привитым зарубежной вакциной?

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