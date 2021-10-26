Чем россияне займутся в период нерабочих дней по коронавирусу? Вот топ активностей

В период нерабочих дней, введенных в России с 30 октября по 7 ноября в целях предотвращения распространения коронавируса, россияне планируют учиться, работать и заниматься хобби. А вы уже придумали, чем заняться?
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В пятерку активностей-лидеров вошли новое онлайн-образование, работа, хобби, времяпрепровождение с семьей, просмотр фильмов и сериалов. Остальные респонденты предпочитают заняться уборкой, провести время с друзьями, бездельничать, поехать на дачу или за город, даже в путешествие, а также развлекаться по полной, искать новую работу и шопиться онлайн. Об этом говорят результаты опроса, проведенного GeekBrains — ими с редакцией «Собака.ru» поделилась пресс-служба портала.
Чем россияне займутся в период нерабочих дней?
- Будут учиться, найдут новое онлайн-образование (45%)
- Работать (42,3%)
- Заниматься хобби — читать, слушать музыку или вязать (34,8%)
- Проводить время с семьей (33,5%)
- Будут учиться там, где учатся сейчас (18,8%)
- Смотреть сериалы и фильмы (17,7%)
- Заниматься уборкой (17,6%)
- Проводить время с друзьями (15,1%)
- Бездельничать (6,9%)
- Поедут на дачу или за город (6,5%)
- Отправятся в путешествие (6,5%)
- Будут «гулять по полной» (4,9%)
- Искать новую работу (4,6%)
- Займутся онлайн-шопингом (3,2%)
Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун.
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