Чем россияне займутся в период нерабочих дней по коронавирусу? Вот топ активностей

В пятерку активностей-лидеров вошли новое онлайн-образование, работа, хобби, времяпрепровождение с семьей, просмотр фильмов и сериалов. Остальные респонденты предпочитают заняться уборкой, провести время с друзьями, бездельничать, поехать на дачу или за город, даже в путешествие, а также развлекаться по полной, искать новую работу и шопиться онлайн. Об этом говорят результаты опроса, проведенного GeekBrains — ими с редакцией «Собака.ru» поделилась пресс-служба портала.

Чем россияне займутся в период нерабочих дней?