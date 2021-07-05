Цифра дня: ущерб российской экономике от пандемии COVID-19 оценен в 1 триллион рублей

Только на лечение больных в стационарах ушло около 183 миллиардов рублей, на тестирования — 108 миллиардов. Некоторые прямые выплаты из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом для поддержки населения и предприятий составили в сумме не менее 515 миллиардов рублей. Только некоторые из выделенных из бюджета средств, направленные непосредственно на организацию и оказание медицинской помощи больным COVID-19, составили в сумме не менее 189,452 миллиарда рублей.

«Целевые ассигнования в сферу здравоохранения были предназначены для строительства инфекционных стационаров, перепрофилирования действующих больниц в инфекционные, разработки, производства и распределения оборудования и препаратов для диагностики, выявления, профилактики и лечения COVID-19, производства средств индивидуальной защиты, работы лабораторий и мобильных бригад», — объясняется в докладе.

«Суммируя перечисленные бюджетные траты вследствие распространения COVID-19, можно сделать вывод о том, что даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил более 997,06 млрд руб., что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней», — говорится в отчете.