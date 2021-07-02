Как показывают результаты исследования банка «Открытие», большинство россиян против нового локдауна. 51% считают, что это окончательно убьет экономику и еще сильнее снизит доходы населения. Чаще всего так отвечали жители Южного федерального округа (56%), а также Московского региона и Приволжья (по 54%).

28% респондентов считают, что для введения локдауна в их регионе нет никаких медицинских оснований. Такой точки зрения придерживаются 36% жителей Сибири, 35% Северного Кавказа и только 18% в Москве и Московской области.

Поддерживает введение локдауна в своем регионе, считая, что только так можно остановить рост числа заражений коронавирусом, каждый пятый россиянин. Большинство — в Петербурге и Ленинградской области (32%), а также в Москве и Подмосковье (28%). В Южном федеральном округе таких только 12%, в Приволжском — 15.