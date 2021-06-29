Теперь официально: в России выявлен штамм коронавируса «дельта плюс»

Роспотребнадзор подтвердил факт выявления в России штамма коронавируса «дельта плюс». Первая пациентка перенесла его в легкой форме. Об этом сообщила глава ведомства и главный санитарный врач страны Анна Попова.
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«Штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе (мы очень тщательно проверили всю информацию, информация подтвердилась), в самом деле вариант «Дельта плюс». Одна из пациенток перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно. Очень важно сегодня проводить массовую иммунизацию. Даже такое массированное распространение новых штаммов все равно требует немедленной иммунизации имеющимися вакцинами, которые в значительной мере защищают человека если не от заражения, то от развития тяжелых и требующих госпитализации случаев болезни», — заявила Попова.
Глава Роспотребнадзора призвала россиян быть осторожными — даже тех, кто уже привился или готовится пройти полный цикл вакцинации. «Мы проводим экстренную иммунизацию, иммунизацию в условиях подъёма инфекционной заболеваемости, как делает целый ряд стран. И это влечёт следующие обязательства тех, кто прививается. Нужно беречь тот иммунитет, который мы получаем с вакциной, и в течение первых недель после вакцинации крайне аккуратно относиться к своему здоровью и, безусловно, соблюдать все меры, которые позволят это здоровье сохранить, не разрушить возможность, которая появляется с активной иммунизацией от введения вакцины», — добавила Попова.
Мутация коронавируса, получившая официальное название «Дельта», была впервые обнаружена в Индии в октябре 2020 года. До своего официального названия он именовался как «индийский». Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот штамм вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Мутация этого штамма «Дельта плюс» считается еще более заразной.
Напомним, ранее руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА Александр Соловьев дал прогноз о том, что в июне-июле 2021 года в России не исключен многократный рост числа заболевших коронавирусом — до 52 тысяч новых случаев за сутки. Ученые СПбГУ, основываясь на математической модели распространения коронавирусной инфекции, также говорят о том, что пик заболеваемости коронавирусом в рамках третьей волны пандемии в России придется на конец июня. Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил о снижении эффективности «Спутника V» против индийского штамма коронавируса — примерно в 2,6 раза.
Госпитализация с коронавирусом в Петербурге продолжает расти. В больницы города увозят уже по тысяче человек в день, в основном болеют молодые. Одновременно с этим председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявляет о выходе города на плато по заболеваемости. Сегодня зафиксирован абсолютный рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки с начала пандемии — 652. В Петербурге тоже — 119 летальных исходов. В городе открывают дополнительные пункты регистрации смертей. На фоне рекордной статистики по смертности от коронавируса в других отделениях уже образовались очереди.
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