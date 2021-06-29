Теперь официально: в России выявлен штамм коронавируса «дельта плюс»

«Штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе (мы очень тщательно проверили всю информацию, информация подтвердилась), в самом деле вариант «Дельта плюс». Одна из пациенток перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно. Очень важно сегодня проводить массовую иммунизацию. Даже такое массированное распространение новых штаммов все равно требует немедленной иммунизации имеющимися вакцинами, которые в значительной мере защищают человека если не от заражения, то от развития тяжелых и требующих госпитализации случаев болезни», — заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора призвала россиян быть осторожными — даже тех, кто уже привился или готовится пройти полный цикл вакцинации. «Мы проводим экстренную иммунизацию, иммунизацию в условиях подъёма инфекционной заболеваемости, как делает целый ряд стран. И это влечёт следующие обязательства тех, кто прививается. Нужно беречь тот иммунитет, который мы получаем с вакциной, и в течение первых недель после вакцинации крайне аккуратно относиться к своему здоровью и, безусловно, соблюдать все меры, которые позволят это здоровье сохранить, не разрушить возможность, которая появляется с активной иммунизацией от введения вакцины», — добавила Попова.

Мутация коронавируса, получившая официальное название «Дельта», была впервые обнаружена в Индии в октябре 2020 года. До своего официального названия он именовался как «индийский». Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот штамм вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Мутация этого штамма «Дельта плюс» считается еще более заразной.