Россиянам грозит до года лишения свободы за подделку сертификата о пройденной вакцинации от COVID-19

«Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы», — приводит РИА «Новости» слова Клишаса. При этом те, отметил сенатор, кто покупают заведомо поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, сразу подлежат привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовали ли они этот документ или нет.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 472 тысячи, в Москве — 1 миллион 346 тысяч, в Петербурге — 466 тысяч, в Ленинградской области — 48 тысяч, в мире — 181 миллион человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. При этом власти допустили новые ограничения по коронавирусу — если темпы вакцинации не увеличатся. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.