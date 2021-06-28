Путин поручил начать прививать от коронавируса иностранцев и людей без гражданства

«Обеспечить для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможность вакцинации на возмездной основе иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, предусмотрев при этом соблюдение санитарно-эпидемиологических требований», — говорится в поручении президента.

Отчитаться о начале прививочной кампании для иностранцев и людей без гражданства поручено Правительству России до 30 июня 2021 года.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 451 тысячу, в Москве — 1 миллион 338 тысяч, в Петербурге — 465 тысяч, в Ленинградской области — 48 тысяч, в мире — 181 миллион человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. При этом власти допустили новые ограничения по коронавирусу — если темпы вакцинации не увеличатся. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.