Федеральные больницы будут привлечены к лечению covid-19 в Петербурге

В Петербурге прием коронавирусных больных начала Мариинская больница, где в дополнение к существующим 92 развернуты еще 680 инфекционных коек. В стационаре сохранены 153 койки для оказания больным высокотехнологичной медицинской помощи.

На сегодняшний день, по данным комздрава, в Петербурге развернуты 8815 коек для пациентов с СOVID-19. Задействованы мощности 11 городских стационаров на 15 площадках, одного федерального учреждения и двух детских. С 18 июня будут дополнительно развернуты 150 коек, из них 20 реанимационных, в городской больнице №33 в Колпино. Это необходимо в период Евро-2020 — для «соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19». Полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом Городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге и Мариинскую больницу.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 264 тысячи, в Москве — 1 миллион 260 тысяч, в Петербурге — 454 тысячи, в Ленинградской области — 46 тысяч, в мире — 177 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.