Комздрав отчитался об эпидситуации в Петербурге — в сутки госпитализируют по 800-850 человек. Межведомственный совет публикует данные лишь о вакцинации

Согласно отчету Комитета по здравоохранению о текущей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 17 июня, число госпитализаций в больницы с COVID-19 cоставляет в среднем 800-850 человек в сутки. Доля тяжелых больных в стационарах города — около 18%. На данный момент на инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 140 пациента, на неинвазивной искусственной вентиляции легких — 269 пациентов. На прошедшей неделе выполнено 5 110 исследований, что на 18,9% больше, чем было неделей ранее.

Всего в городе развернуты 8 815 коек для пациентов с СOVID-19. Задействованы мощности 11 городских стационаров на 15 площадках, одного федерального учреждения и двух детских. Прием коронавирусных больных начала Мариинская больница, где в дополнение к существующим 92 развернуты еще 680 инфекционных коек. В стационаре сохранены 153 койки для оказания больным высокотехнологичной медицинской помощи. С 18 июня будут дополнительно развернуты 150 коек, из них 20 реанимационных, в городской больнице №33 в Колпино.

К оказанию помощи больным с COVID-19 в качестве резерва планируется подключить федеральные учреждения. Со следующей недели поэтапно начнет разворачивать койки Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова.

11 июня Смольный заменил информационную справку по противодействию эпидемии, в которой содержались данные о свободных койках и числе заболевших, сведениями о вакцинации. По состоянию на 17 июня ее продолжают публиковать — информации о заражений в ней по-прежнему нет.

Согласно справке о вакцинации, с начала массовой вакцинации в Петербурге привито 762 863 человек. Из них 642 759 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 6 206 человек, вторично — 8 629. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 863 942 комплекта. Вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Запас вакцины в городе — 101 079 комплектов доз. В Петербурге открыты 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций — 107 городских медицинских организаций, 6 федеральных и 21 частная. Кроме того, работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 25 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к 134 основным. В наличии имеются три вида вакцин — «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), «ЭпиВакКорона», «КовиВак».