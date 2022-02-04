«Я показал Ксении Анатольевне ее саму»: Сергей Шнуров — о песне «Шмарофон» с пародией на Собчак

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram объяснил, зачем выложил песню «Шмарофон», в которой слушатели обнаружили пародию на Ксению Собчак.
Сергей Шнуров
О смысле песни «Шмарофон»:
Все выговорились? Успокоились? Теперь минуту внимания, и я объясняю зачем сделал этот клип. Шмарофон. Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна — типа нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полета. Инфодворяне. Как бы потомственная, как бы интеллигенция. Им все позволено. И вот, пользуясь ее же «журналистскими» приемами, я ей показал ее саму. Ее же оружие, ее метод. В гротескном фокусе оказалось ее подлинное отношение к простым людям. К неровне. Не стесняясь ничего. Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры, Ксения Анатольевна. Здесь мне пришлось поговорить с вами на вашем же языке. Залезть в прикроватную тумбочку к условной Волочковой. Потрогать «горяченькое». Вырвать телефон у Успенской. Задать вопрос Чулпан. Тонко? Творчески? Вам не понравилось, когда так с вами. Понимаю. Потому что, это правда мерзко. В вашем деликатном ответе, (да, о ее деликатности можно написать много песен) я увидел то, что и обычно испускаете, манерное притворство, ну, и куда ж без них, кричащие ярлыки и интеллигентное хамство. Что ж. Как ни крути, но вам никак не спрятать неприкрытого отвращения к людям не Вашего сословия, которое красной нитью проходит сквозь блистательную жизнь барыни. Тут-то мы с вами, Ксения, сильно по разную сторону баррикад.
Новость дополняется.
Напомним, группа «Ленинград» показала новый клип на песню «Шмарофон», который был расценен слушателями как карикатура на журналистку Ксению Собчак. Вскоре от нее последовал ответ на такую критику в свой адрес, заявив, что музыкант «просрал все: главное — талант».
Но и это еще не все. За последние несколько недель Сергей Шнуров превратился в настоящий конвейер новых песен. Обо всем по порядку. 15 января на YouTube-канале группировки «Ленинград» появился клип на песню «Пока так», посвященную проблеме плохой уборки снега, мусорного коллапса и бездействию чиновников в Петербурге. Видео запустило волну хейта в адрес музыканта, высказывали недовольство все — от Михаила Пиотровского до Михаила Боярского. В ответ группа выпустила песню «Покаянная», в которой Шнуров признается в любви к Беглову и берет на себя всю вину за горы снега, скользкие улицы и горы неубранного мусора.
25 января группировка «Ленинград» выпустила клип на песню «Dj Big Love — Одна Нога». В нем показали нарезку из падений людей на гололеде, а также лавин снега с крыш и летящих сосулек.в это же время на канале появилась та же самая композиция, но с другим видеорядом, и называется «Ритм и мелодия» за авторством «Ленинграда» и Зои. Через несколько дней Шнуров вновь принялся критиковать, на этот раз — введение Fan ID в новой песне «Па-спорт». А уже 1 февраля в Сети появилась песня «Ленинграда» об эмоциональном заедании.
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