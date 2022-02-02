О песне «Шмарофон» :

Алкоголизм ужасен. Кого-то он расчеловечивает. А кого-то — наоборот. И это тоже плохо. Плохо, что в ином человеке только алкоголь способен пробудить и поддержать что-то стоящее. Бухавший Шнуров был груб, но изящен, беспардонен, но добр, «в говно», но обаятелен. Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным, старым зожником с лицом, что сморщенная жопа, текстами уровня «аншлаг-аншлаг» и клипами, на которые жена денег не дает. Просрано все: личная жизнь, группировка (видели бы вы этот провал на ПМЭФ проекта «Зоя», провал, о котором из жалости я не стала писать), телеканал с нулевыми рейтингами. И главное — талант.

Сережа, милый старый хрен, молодость не вернешь, со стареющего тела папилломы не выведешь, но дар еще можно постараться возродить. Просто слезь с кефира, выпей снова то, что дарило нам всем того Шнура — выпей хорошенько! И талант вернется! Уверена! Конечно, ты не Боуи, не Мэнсон и даже не Лепс. Но, черт возьми, ты — Шнур! Это тоже марка! Так что или заткнись уже, или делай что-то крутое. Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо. Как Шнур. А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках. А этот пост считай не ответом — много чести — а копейками, брошенными опустившемуся питерскому алкашу. Может, эти копейки немного помогут тебе за счет трафика моего имени подсосать немного хайпа.