Пока вы спали, в Сети разгорался новый скандал. Вечером 1 февраля лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил новый клип на песню «Шмарафон», который был расценен слушателями как карикатура на Ксению Собчак. Журналист и телеведущая ответила на такую критику в свой адрес, заявив, что музыкант «просрал все: главное — талант». Разбираемся в конфликте.
«Пробег уже хороший, но все ей до *** [чертиков], ведь старенькая лошадь не портит борозды. Ой, сколько всего было, осталась только дача, скакала, как кобыла, теперь, конечно, кляча», — поет в куплете вокалистка группировки «Ленинград» Зоя, сидя верхом на игрушечной лошади. В припеве девушка резюмирует: если «и-го-го стало реже», «жизнь прошла» и «слез тефлон», то самое время «запускать шмарофон». Далее по тексту описывается и смертельная авария в Сочи («подумаешь, убила — спешила ж по делам»), и даже ребенок Ксении Собчак, который якобы похож на ее экс-бойфренда («ничего такого, наставлены рога: похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган»).
В ответ Собчак назвала Шнурова «опустившимся питерским алкашом», и заявила, что музыкант «просрал все: главное — талант».
Ксения Собчак
О песне «Шмарофон» :
Алкоголизм ужасен. Кого-то он расчеловечивает. А кого-то — наоборот. И это тоже плохо. Плохо, что в ином человеке только алкоголь способен пробудить и поддержать что-то стоящее. Бухавший Шнуров был груб, но изящен, беспардонен, но добр, «в говно», но обаятелен. Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным, старым зожником с лицом, что сморщенная жопа, текстами уровня «аншлаг-аншлаг» и клипами, на которые жена денег не дает. Просрано все: личная жизнь, группировка (видели бы вы этот провал на ПМЭФ проекта «Зоя», провал, о котором из жалости я не стала писать), телеканал с нулевыми рейтингами. И главное — талант.
Сережа, милый старый хрен, молодость не вернешь, со стареющего тела папилломы не выведешь, но дар еще можно постараться возродить. Просто слезь с кефира, выпей снова то, что дарило нам всем того Шнура — выпей хорошенько! И талант вернется! Уверена! Конечно, ты не Боуи, не Мэнсон и даже не Лепс. Но, черт возьми, ты — Шнур! Это тоже марка! Так что или заткнись уже, или делай что-то крутое. Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо. Как Шнур. А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках. А этот пост считай не ответом — много чести — а копейками, брошенными опустившемуся питерскому алкашу. Может, эти копейки немного помогут тебе за счет трафика моего имени подсосать немного хайпа.
Констатируем: Сергей Шнуров превратился в настоящий конвейер новых песен. Обо всем по порядку. 15 января на YouTube-канале группировки «Ленинград» появился клип на песню «Пока так», посвященную проблеме плохой уборки снега, мусорного коллапса и бездействию чиновников в Петербурге. Видео запустило волну хейта в адрес музыканта, высказывали недовольство все — от Михаила Пиотровского до Михаила Боярского. В ответ группа выпустила песню «Покаянная», в которой Шнуров признается в любви к Беглову и берет на себя всю вину за горы снега, скользкие улицы и горы неубранного мусора.
25 января группировка «Ленинград» выпустила клип на песню «Dj Big Love — Одна Нога». В нем показали нарезку из падений людей на гололеде, а также лавин снега с крыш и летящих сосулек.в это же время на канале появилась та же самая композиция, но с другим видеорядом, и называется «Ритм и мелодия» за авторством «Ленинграда» и Зои. Через несколько дней Шнуров вновь принялся критиковать, на этот раз — введение Fan ID в новой песне «Па-спорт». А уже 1 февраля в Сети появилась песня «Ленинграда» об эмоциональном заедании.
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