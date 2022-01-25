Группировка «Ленинград» выпустила уже третий клип. На этот раз он посвящен гололеду

Группировка «Ленинград» не унимается и выпускает уже третий клип про проблемы Петербурга. На это раз он посвящен гололеду.
Ролик выложили на официальном канале группировки «Ленинград» на Youtube. Его подписали «Dj Big Love — Одна Нога». В нем показали нарезку из падений людей на гололеде, а также лавин снега с крыш и летящих сосулек.
А еще в это же время на канале появилась таже самая композиция, но с другим видеорядом, и называется «Ритм и мелодия» за авторством Ленинграда & Зои.
Напомним, музыкальная группировка Сергея Шнурова «Ленинград» записала новый клип «Покаянная», в которой музыкант признается в любви к Беглову и берет на себя всю вину за горы снега, скользкие улицы и горы неубранного мусора.
А ранее первый клип музыкальной группировки Сергея Шнурова «Ленинград» на песню «Пока так», опубликованный вечером 15 января, посмотрели более 1 миллиона человек. Композиция и видеоряд на нее посвящены проблеме плохой уборки снега, мусорного коллапса и бездействию чиновников в Петербурге.
После этого волна недовольства клипом фронтмена рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова про коммунальные проблемы Петербурга выросла. Ранее о нем неодобрительно высказывался директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, теперь к нему присоединились вице-губернатор Петербурга, депутат Госдумы, художественный руководитель Александринского театра и генеральный директор Государственной академической капеллы Петербурга.
А уже 22 января (ровно через неделю после публикации клипа «Пока так») Шнуров вновь высмеял петербургские власти и лично губернатора, на этот раз не в песне, а в стихотворении (оно, к слову, набрало больше 50 тысяч лайков в Instagram Шнурова).
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