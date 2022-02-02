Клип на песню «Шмарофон» с карикатурой на Собчак больше нельзя посмотреть в официальных каналах «Ленинграда»

Напомним, вечером 1 февраля лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил новый клип на песню «Шмарафон», который был расценен слушателями как карикатура на Ксению Собчак. Журналист и телеведущая ответила на такую критику в свой адрес, заявив, что музыкант «просрал все: главное — талант». Разбираемся в конфликте.

Констатируем: Сергей Шнуров превратился в настоящий конвейер новых песен. Обо всем по порядку. 15 января на YouTube-канале группировки «Ленинград» появился клип на песню «Пока так», посвященную проблеме плохой уборки снега, мусорного коллапса и бездействию чиновников в Петербурге. Видео запустило волну хейта в адрес музыканта, высказывали недовольство все — от Михаила Пиотровского до Михаила Боярского. В ответ группа выпустила песню «Покаянная», в которой Шнуров признается в любви к Беглову и берет на себя всю вину за горы снега, скользкие улицы и горы неубранного мусора.

25 января группировка «Ленинград» выпустила клип на песню «Dj Big Love — Одна Нога». В нем показали нарезку из падений людей на гололеде, а также лавин снега с крыш и летящих сосулек.в это же время на канале появилась та же самая композиция, но с другим видеорядом, и называется «Ритм и мелодия» за авторством «Ленинграда» и Зои. Через несколько дней Шнуров вновь принялся критиковать, на этот раз — введение Fan ID в новой песне «Па-спорт». А уже 1 февраля в Сети появилась песня «Ленинграда» об эмоциональном заедании.