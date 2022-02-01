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«Зажую, забуду. Костик, черт с тобой!»: группировка «Ленинград» выпустила песню об эмоциональном заедании

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Заедаете стресс? Вас прекрасно понимает лирическая героиня новой песни группировки «Ленинград» «Свободная касса», которая с помощью фастфуда пытается справиться с расставанием.

Скриншот клипа группировки «Ленинград» на песню «Свободная касса»

«Свободная касса» — первая не посвященная социальным проблемам песня группировки «Ленинград». Отвлекшись от проблем плохой уборки снега и мусора в Петербурге, Сергей Шнуров написал композицию об эмоциональном заедании — явлении, когда в состоянии стресса человек начинает есть все подряд. 

Все вокальные партии в песне исполнила подопечная Шнурова Зоя. Ее лирическая героиня рассталась с возлюбленным и, чтобы справится со стрессом, «заполняет» образовавшуюся внутри пустоту фастфудом. «Всем весело и вкусно, а я хочу пиваса. Сижу, жую — мне грустно: свободная, как касса», — поет она и убеждает себя: «Зажую, забуду. Костик, *** [хуй] черт с тобой!».

Констатируем: Сергей Шнуров превратился в настоящий конвейер новых песен! Обо всем по порядку. 15 января на YouTube-канале группировки «Ленинград» появился клип на песню «Пока так», посвященную проблеме плохой уборки снега, мусорного коллапса и бездействию чиновников в Петербурге. Видео запустило волну хейта в адрес музыканта, высказывали недовольство все — от Михаила Пиотровского до Михаила Боярского. В ответ группа выпустила песню «Покаянная», в которой Шнуров признается в любви к Беглову и берет на себя всю вину за горы снега, скользкие улицы и горы неубранного мусора.

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25 января группировка «Ленинград» выпустила клип на песню «Dj Big Love — Одна Нога». В нем показали нарезку из падений людей на гололеде, а также лавин снега с крыш и летящих сосулек.в это же время на канале появилась та же самая композиция, но с другим видеорядом, и называется «Ритм и мелодия» за авторством «Ленинграда» и Зои. Через несколько дней Шнуров вновь принялся критиковать, на этот раз — введение Fan ID в новой песне «Па-спорт»

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