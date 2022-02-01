«Зажую, забуду. Костик, черт с тобой!»: группировка «Ленинград» выпустила песню об эмоциональном заедании

«Свободная касса» — первая не посвященная социальным проблемам песня группировки «Ленинград». Отвлекшись от проблем плохой уборки снега и мусора в Петербурге, Сергей Шнуров написал композицию об эмоциональном заедании — явлении, когда в состоянии стресса человек начинает есть все подряд.

Все вокальные партии в песне исполнила подопечная Шнурова Зоя. Ее лирическая героиня рассталась с возлюбленным и, чтобы справится со стрессом, «заполняет» образовавшуюся внутри пустоту фастфудом. «Всем весело и вкусно, а я хочу пиваса. Сижу, жую — мне грустно: свободная, как касса», — поет она и убеждает себя: «Зажую, забуду. Костик, *** [хуй] черт с тобой!».