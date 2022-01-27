«Что ни день, то мыслей миллион: сделать паспорт посетителя концертов или паспорт, чтобы сходить на стадион. Паспорт радости, документ для грусти, справку посетителя пивнушки», — поет Шнуров в новой песне. Припев трека объясняет суть самого «паспорта болельщика»: «Без Fan ID вы *** [отсюда] идите».

«Думцы думают, они мозгами пашут. От их мыслей как бы кто ни сдох. Может, хватит улучшать житуху нашу? А то паспорта придумают на вздох! И на выход будет нужен паспорт, чтобы посрать, поссать — подайте справку. И на вход, на выход в общий транспорт они паспорта введут поправкой. Ясен *** [пень] для нашего комфорта паспорта придумали уже для спорта!» — поет Шнуров.

Напомним, в декабре 2021 года движение фанатов «Зенита» в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления паспорта болельщика. По новому закону, принятому Госдумой, Fan ID необходим для прохода на стадион. Позже фанаты «Зенита» и «Спартака» также заявили о бойкоте матчей Чемпионата России по футболу и любых других турниров.

Fan ID, так называемый паспорт болельщика, это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи. Впервые Fan ID был введен в России во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу-2018. Предполагается, что с 1 июня 2022 года, когда закон вступит в силу, оформить паспорт болельщика на портале «Госуслуги» должны будут все желающие попасть на стадион — включая туристов, журналистов, стюардов и даже спортсменов.