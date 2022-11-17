«Как рушится самый красивый город России»: Илья Варламов выпустил фильм о Петербурге. О чем в нем говорится?

«Вместо исторической застройки — пустырь и новостройки»

В качестве примера отношения к сохранению наследия в Петербурге Варламов приводит продолжавшийся много лет снос зданий — доходных домов и промышленных зданий — на улице Шкапина. В итоге, сетует урбанист, на Шкапина «вместо исторической застройки появились пустырь и новострокий».

Также Варламов упоминает о других крупных градостроительных скандалах Петербурга последних лет: сносе манежа Лейб-гвардии Финляндского полка на Васильевском острове (где в годы блокады располагался хлебзавод), приостановленном после вмешательства правоохранителей разрушении бань Екимовой на Петроградской стороне, многолетних спорах между градозащитниками и Театром Бориса Эйфмана о доме Басевича.

При этом, подчеркивает блогер, в Петербурге действует закон о сохранении исторической застройки, запрещающий разрушение зданий, построенных до 1917 года. Однако, констатирует он, этот закон успешно обходится. «В Петербурге зачастую изменяется время постройки зданий, — рассказывает в кадре градозащитница Маргарита Николаева, — если, по документам, не указано, что задние построено до революции (например, в советские годы оно перестраивалось, и год перестройки [в документах] был указан как год постройки) это здание волне может быть подписано как здание под снос. Потому что считается, что оно не было построено до революции, хотя на самом деле в Советском Союзе оно было только перестроено».

В связи со всеми скандалами автор фильма напоминает о сентябрьском визите следователей СК в Комитет по охране памятников Петербурга. Впрочем, добавляет Варламов, пока сложно сказать, изменит ли расследование ситуацию с охраной культурного наследия в городе. «Особняку Салтыковой, кажется, расследование только вредит, — сетует урбанист, — этот дом на Большой Морской собирались разобрать и отреставрировать по разрешению КГИОПа, но в августе он стал вещественным доказательством в деле о сносе памятников, и работы в нем по решению суда остановились».