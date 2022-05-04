За последние 2 месяца в Петербурге снесли сразу 4 исторических здания. Зачем? Отвечают урбанист, девелопер и активистка

Что происходит?

Еще в начале марта демонтировали старейшее здание комплекса Ленэкспо на Наличной, 6. Оно было построено по проекту архитектора Давида Бурышкина в 1949-м. Градозащитники не раз выступали с требованием сохранить объект. Но в середине апреля уже снесли еще один корпус (самый большой), один из знаковых памятников раннего капромантизма — 6-й павильон Ленэкспо (тут еще размещался госпиталь для больных коронавирусом). Теперь на этой территории хотят возвести жилой комплекс — там появятся 13 жилых домов, торгово-развлекательный комплекс с апарт-отелем, начальная школа и детский сад. Этот проект был неоднозначно оценен на градсовете. Например, рецензент Сергей Орешкин, что «это крепкая архитектура, которая может быть, подобная стилистика хорошо воспринимается жителями города как традиционно петербургская». «У остальных членов градсовета проект вызвал сплошные вопросы. Несколько экспертов безуспешно пытались добиться от авторов рефлексии по поводу сноса всех объектов «Ленэкспо», включая здание Давида Бурышкина, построенное в 1940-е годы, которое можно было бы приспособить, сохранив тем самым память места. Но отсутствие охранного статуса не позволило авторам увидеть в нем ценность, приспособление они посчитали бессмысленным из-за плохого состояния здания», — отмечает издание «Archi.ru». В итоге проект, выполненный бюро «Литейная часть 91», был согласован.

Но Ленэкспо сносы на Василеостровской не ограничились: в начале апреля начали демонтаж манежа лейб-гвардии Финляндского полка — хлебозавода, где в блокаду выпекали хлеб. Само здание, как сообщают градозащитники, построено в 1864-м (а значит — его нельзя сносить), но в официальных документах, как отмечает «Фонтанка», значится 1938-й. Поэтому городской суд отменил решение о том, что снос незаконен. Теперь тут планируют построить жилой комплекс по проекту архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры».

Тем временем на Петроградской 15 апреля начали сносить бани Екимовой. Юридически все корпуса датированы 1948 годом, но градозащитники утверждают, что это — ошибка — и здания на самом деле построены еще в первой половине XIX века. Соответственно, их нельзя сносить. Сперва активистам удалось остановить снос, но уже через три дня подрядчик продолжил демонтаж. Сейчас суд запретил продолжать работы до тех пор, пока не будут установлены все обстоятельства.

Всеми сносами занимается одна и та же компания-подрядчик «Прайд».