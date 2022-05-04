За последние 2 месяца в Петербурге снесли сразу 4 исторических здания. Зачем? Отвечают урбанист, девелопер и активистка

За последние два месяца Петербург лишился трех зданий на Васильевском острове и одного — на Петроградской. «Собака.ru» пересказала хронологию событий и спросила у генерального директора Gatchina Gardens Натальи Осетровой, урбаниста, куратора «Севкабель Порта» Алексея Онацко и активистки Маргариты Николаевой, стоило ли сохранять эти здания и как можно использовать территории.
Что происходит?
Еще в начале марта демонтировали старейшее здание комплекса Ленэкспо на Наличной, 6. Оно было построено по проекту архитектора Давида Бурышкина в 1949-м. Градозащитники не раз выступали с требованием сохранить объект. Но в середине апреля уже снесли еще один корпус (самый большой), один из знаковых памятников раннего капромантизма — 6-й павильон Ленэкспо (тут еще размещался госпиталь для больных коронавирусом). Теперь на этой территории хотят возвести жилой комплекс — там появятся 13 жилых домов, торгово-развлекательный комплекс с апарт-отелем, начальная школа и детский сад. Этот проект был неоднозначно оценен на градсовете. Например, рецензент Сергей Орешкин, что «это крепкая архитектура, которая может быть, подобная стилистика хорошо воспринимается жителями города как традиционно петербургская». «У остальных членов градсовета проект вызвал сплошные вопросы. Несколько экспертов безуспешно пытались добиться от авторов рефлексии по поводу сноса всех объектов «Ленэкспо», включая здание Давида Бурышкина, построенное в 1940-е годы, которое можно было бы приспособить, сохранив тем самым память места. Но отсутствие охранного статуса не позволило авторам увидеть в нем ценность, приспособление они посчитали бессмысленным из-за плохого состояния здания», — отмечает издание «Archi.ru». В итоге проект, выполненный бюро «Литейная часть 91», был согласован.
Но Ленэкспо сносы на Василеостровской не ограничились: в начале апреля начали демонтаж манежа лейб-гвардии Финляндского полка — хлебозавода, где в блокаду выпекали хлеб. Само здание, как сообщают градозащитники, построено в 1864-м (а значит — его нельзя сносить), но в официальных документах, как отмечает «Фонтанка», значится 1938-й. Поэтому городской суд отменил решение о том, что снос незаконен. Теперь тут планируют построить жилой комплекс по проекту архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры».
Тем временем на Петроградской 15 апреля начали сносить бани Екимовой. Юридически все корпуса датированы 1948 годом, но градозащитники утверждают, что это — ошибка — и здания на самом деле построены еще в первой половине XIX века. Соответственно, их нельзя сносить. Сперва активистам удалось остановить снос, но уже через три дня подрядчик продолжил демонтаж. Сейчас суд запретил продолжать работы до тех пор, пока не будут установлены все обстоятельства.
Всеми сносами занимается одна и та же компания-подрядчик «Прайд».
Что думают эксперты?
Наталья Осетрова
Генеральный директор Gatchina Gardens:
«Выставочный комплекс «Ленэкспо» — здание, которое возводилось в эпоху СССР и, возможно, в то время оно и не было рассчитано на долгую службу, и конечно устарело технологически. Но историко-культурные объекты, это невосполнимая утрата, потому что сейчас наши современные строительные технологии не могут обеспечить многовековую гарантию качества, долгосрочную эксплуатацию, не говоря о эстетике, стиле и качестве архитектуры.
Во всем мире объекты культурного наследия реставрируют и интегрируют в современную городскую среду. Например, манеж лейб-гвардии Финляндского полка не помешал бы нам: часть здания вполне могла бы стать основой для интеграции новых функциональных архитектурных решений. Не знаю, на основании чего решили демонтировать здание, возможно, его состояние посчитали аварийным (хотя по фотографиям, конечно, об этом не скажешь). Такие мощные, прочные стены мы сейчас не возводим и еще долго не сможем возводить — технологии и экономическая модель не позволяют сделать это.
Все эти сносы на Васильевском острове и Петроградской очень спорные. Мы постоянно говорим о сохранении архитектурного наследия, но почему-то делаем совершенно иное. Каждое из этих зданий стоило рассмотреть отдельно: создать им индивидуальный образ и интегрировать туда современные и полезные для горожан архитектурные решения. Город должен раскрывать рекреационную функцию. Если мы ставим перед собой задачу — улучшить качество городской среды — важно задуматься о пропорциях застройки и функциональных характеристиках. У всех этих зданий был хороший потенциал, кроме бань Ефимовой — там действительно ограниченное количество площади. Поэтому я не понимаю, почему градостроители так поступили с объектами нашего культурного наследия, это история нашей страны. В то же время стоит обратить внимание на Канонерский остров. Жилой фонд в этом районе находится в совершенно аварийном состоянии и давно подлежит сносу — мне кажется, стоит делать шаги в сторону таких, более сложных и важных задач, а не сносить архитектурное наследие в историческом центре».
Алексей Онацко
Урбанист, куратор проекта «Севкабель Порт»:
«Ленэкспо и манеж лейб-гвардии Финляндского полка (хлебозавод) согласованы под снос много лет назад — это ни для кого не сюрприз. Ленэкспо — древний выставочный центр, который утратил свою функцию — вместо него построили Экспофорум. Еще около 10 лет назад начали проводить первые конкурсы на комплексную застройку этой территории. Несколько лет назад был согласован проект редевелопмента территории Ленэкспо — на его месте будут жилые дома, школа, детский сад, гостиницы и небольшой ТРК, магазины и рестораны на набережной. Здорово, что наконец появится комплексная благоустроенная территория с общественно полезными функциями (и при всем этом будет яхт-клуб — ему самое время возродиться на этом месте).
Что касается манежа лейб-гвардии Финляндского полка, то манежем он был до революции. Затем в 1930-х его перестроили в хлебозавод, а в 1960-х — здание было еще раз существенно перестроено. То есть от манежа ровным счетом там ничего не осталось, поэтому он не может считаться историческим и уж тем более памятником. И если зданию не нашли применения в этом виде, то строительство жилья с активным уличным фронтом на этой территории вполне оправдано. Главное, чтобы архитектура была качественной».
Маргарита Николаева
Активистка, выходила в защиту бань Екимовой:
«За последний месяц было снесено несколько интересных и даже знаковых для Петербурга зданий: павильоны Ленэкспо и НИМИСТ, манеж лейб-гвардии Финляндского полка. Бани Екимовой в этом списке, пожалуй, все же не на первом месте, хотя внимание общественности привлечено именно к ним. НИМИСТ был важным образцом послевоенного советского искусства, павильоны Ленэкспо — удивительные образцы советского модернизма и раннего капромантизма, манеж — вообще историческое здание, построенное в середине XIX века (дата постройки была ошибочно исправлена на 1937-й), а в годы блокады там располагался хлебозавод, который обеспечивал ленинградцев хлебом. Как можно было снести подобный объект? Я не знаю. Там можно было бы открыть филиал музея блокады, обустроить выставочное пространство — вариантов множество. Точно так же и с другими объектами: например, универсальность Ленэкспо доказало переоборудование некоторых павильонов под ковидные госпитали. Снос всех этих зданий — большая потеря для Петербурга.
Многие памятники культуры продолжают разрушаться — и никто не несет за это ответственности. 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» охраняет объекты культурного наследия, однако на деле закон почти не применяется. В Петербурге существует закон №820-7, защищающий здания, построенные до 1917 года, однако застройщики могут обходить закон, как в случае с манежем, где год постройки был ошибочно изменен на 1937-й, — результат нам с вами известен. Сейчас в закон 820-7 хотят внести изменения, чтобы можно было еще легче выводить здания из-под охраны для последующего сноса. Если эти поправки будут приняты, страшно представить, что ожидает Петербург в будущем.
Пока мы продолжаем терять здания в первую очередь потому, что люди не видят ценности исторической застройки. Чтобы исправить это, нужна масштабная просветительская работа на государственном уровне, сейчас же ее выполняют немногочисленные активисты, которые есть далеко не в каждом городе. Архитектурные памятники — это тоже история, о любви к которой государство так много говорит, но так мало делает».
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