В Петроградском районе возобновили снос корпусов бань Екимовой

Демонтировать строения на Малом проспекте Петроградской стороны, 4, которые в советское время относились к заводу «Навигатор», начали на прошлой неделе. Эти здания выкупила компания ПИК. По документам исторические бани оказались моложе, чем по архивным данным. Это позволило подрядчику работ ООО «СК «Прайд» приступить к сносу зданий.

Напомним, строительный забор появился еще 14 апреля, а уже 15 апреля на участок пригнали технику для демонтажа строений. В этот же день градозащитники попытались остановить работы. Им удалось это сделать только после приезда представителей администрации. По словам активистов, им обещали, что снос не возобновится до проведения специального совещания.

Зданиями на Малом проспекте Петроградской стороны, 4, владеет компания ПИК. Помимо заводской части комплекс строений включает корпуса торговых бань Екимовой. Активисты считают, что постройки могут представлять историческое значение. Архивные документы доказывают, что здания построены в 1813 и 1826 годах. Но в официальных документах год постройки изменен на 1948 год. Уже несколько месяцев идет судебный процесс о годе постройки. Следующее заседание намечено на 25 апреля.