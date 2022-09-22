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КГИОП опроверг задержание председателя комитета Сергея Макарова

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КГИОП опроверг задержание председателя комитета Сергея Макарова. Накануне, по данным СМИ, в его кабинете провели обыск и предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников

О задержании председателя Сергея Макарова:

КГИОП опровергает сведения о задержании председателя С.В. Макарова, которые распространяют отдельные СМИ и Telegram-каналы. Председатель комитета в рамках своих полномочий сотрудничает со следствием и предоставляет объективную информацию по возбужденным ранее Следственным комитетом Российской Федерации уголовным делам, которые в настоящее время находятся в стадии расследования.

«Фонтанка», которая сообщила накануне о задержании председателя КГИОП, «допускает, что мера пресечения для Сергея Макарова позволяет ему находиться на рабочем месте, но настаивает, что он находится в статусе обвиняемого».

Ранее по требованию главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина был возбужден ряд уголовных дел из-за незаконных сносов исторических домов в Петербурге. Этому предшествовало обращение градозащитников к главе СК, где описывались такие случаи и подчеркивалась роль КГИОП.

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Сергей Макаров

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