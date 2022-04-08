В Петербурге разрушают Манеж лейб-гвардии Финляндского полка на Васильевском острове

Городской суд 7 апреля после рассмотрения апелляции отменил решение Куйбышевского районного суда по Манежу лейб-гвардии Финляндского полка на 20-й линии, 19. Суд признал, что снос и строительство на его месте жилого комплекса законно. В данный момент на месте находится техника, которая разрушает здание.
Судебная коллегия Городского суда выслушала стороны, допросила экспертов, которые провели судебную культурологическую и строительно-техническую экспертизу здания, подтвердившую его дату постройки — 1854 год. Но апелляцию отклонили и запрет на снос здания был снят 7 апреля в 19:00.
Как отмечают в петербургском отделении ВООПИиК, за шесть часов до вынесения решения — в 13:00 — к зданию приехала строительная техника.
«Отмена решения суда первой инстанции снимает запрет на снос, а значит, уже в 13 часов застройщик Legenda знал, каким будет решение апелляции (судебное заседание началось в 14:00)», — говорят градозащитники.
Застройщик Legenda уже пригнал технику на участок. По сообщениям и видеоматериалам очевидцев видно, что, как минимум, одну стену Манежа лейб-гвардии Финляндского полка уже снесли.
Петербургские градозащитники выступают против сноса здания. По их словам, манеж возвели в 1854 году. В 1930-х объект отдали под хлебозавод, а в 1960-х надстроили второй этаж. В документах в качестве даты постройки указан 1937 год.
Строительство каменного экзерциргауза (Манежа) на Большом проспекте Васильевского острова завершилось в 1854 году. Манеж обошелся казне в 27 485 руб.
Монументальные здания госпиталя и манежа Лейб-гвардии Финляндского полка стали играть важную роль в облике средней части Большого проспекта – они были последними перед Смоленским полем. Позже, в 1931 году здание превратили в хлебзавод.
В июне 1969 года была закончена реконструкция здания бывшего манежа: надстроен второй «стеклянный» этаж, почти вдвое увеличена протяженность здания по 20-й линии с сохранением стилистики исторических фасадов. Выполненные строительные работы являются обратимыми. На месте «Заразного отделения» полкового госпиталя был возведен новый корпус хлебозавода.
В 2020 году КГИОП отказался признать здание манежа полка выявленным объектом культурного наследия.
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