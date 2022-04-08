В Петербурге разрушают Манеж лейб-гвардии Финляндского полка на Васильевском острове

Судебная коллегия Городского суда выслушала стороны, допросила экспертов, которые провели судебную культурологическую и строительно-техническую экспертизу здания, подтвердившую его дату постройки — 1854 год. Но апелляцию отклонили и запрет на снос здания был снят 7 апреля в 19:00.

Как отмечают в петербургском отделении ВООПИиК, за шесть часов до вынесения решения — в 13:00 — к зданию приехала строительная техника.

«Отмена решения суда первой инстанции снимает запрет на снос, а значит, уже в 13 часов застройщик Legenda знал, каким будет решение апелляции (судебное заседание началось в 14:00)», — говорят градозащитники.

Застройщик Legenda уже пригнал технику на участок. По сообщениям и видеоматериалам очевидцев видно, что, как минимум, одну стену Манежа лейб-гвардии Финляндского полка уже снесли.

Петербургские градозащитники выступают против сноса здания. По их словам, манеж возвели в 1854 году. В 1930-х объект отдали под хлебозавод, а в 1960-х надстроили второй этаж. В документах в качестве даты постройки указан 1937 год.