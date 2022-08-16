В центре Петербурга сносят старинный особняка Салтыковой

Активисты считают, что работы ведутся незаконно: срок выданной в 2017 году разрешительной документации истек, а новое разрешение им найти не удалось. Однако в КГИОП подтвердили наличие всех необходимых бумаг на проведение демонтажа, а дворовые флигели аварийные и они будут восстановлены, пишет «Фонтанка».

В 2017 году профильный комитет согласовал проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия под гостиницу. Тогда его создавало архитектурное бюро «Студия 44». По документам предусматривались: ремонт и реставрация внешнего флигеля, разборку трех дворовых аварийных флигелей и их восстановление после, а также устройство подземной парковки.

В комитете отметили, что конструктивные и инженерные решения не оказывают влияния на предмет охраны памятника. А в марте 2022 года ведомство выдало новые разрешения на проведение работ.

Особняк Салтыковой был построен в 1845 году, сейчас находится в собственности ООО «Северная Земельная Компания». В июне 2020 года правительство Петербурга заключило соглашение, по которому инвестор приспособит здание к современному использованию. Аварийный объект планируют отреставрировать, а внутри сделать гостиницу высшей категории на 44 номера.

Стоимость работ оценили в 950 млн рублей. Предполагается, что в результате городская казна пополнится 63 млн рублей.